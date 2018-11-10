"TROYA" '2018 Troya Yılı'na Damgasını Vurdu

Biletleri haftalar öncesinden tükenen eserin kapalı gişe gerçekleşen temsilini 3500'ü aşkın izleyici büyük bir beğeni ile izledi.Orkestra, Koro, Bale olmak üzere aynı anda 300 sanatçının sahnede olduğu eserin prömiyer gecesine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Ulu Önder Atatürk'ün anıldığı bir video ile başlayan temsilde davetliler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Aksoy da vardı.

Proje yaratıcılığını ve Sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın üstlendiği eserin bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Artun Hoinic'e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz'a, koreografisi Volkan Ersoy'a ait.

Bir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü prodüksiyonu olan eser; tarihin en önemli savaşlarından birine sahne olan ve İzmir'li ozan Homeros'un kaleme aldığı "İlyada Destanı"ndan, yaşandığı Anadolu'nun kadim değerine ve görkemine yakışır bir dekor, ışık, ses, görüntü, renk, müzik ve dansın büyüsü ile sahneye taşındı.

İKİ GENEL MÜDÜR AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Ülkemizin köklü sanat kurumlarının Genel Müdürleri; Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan aynı sahneyi paylaştı. Mustafa Kurt ise Homeros'u canlandırdı.

Biri aşkına diğeri ülkesine sahip çıkan iki erkek kardeş rolünde Murat Karahan Troya Prensi "Paris", Tan Sağtürk ise Paris'in Kardeşi "Hektor" rolünde idi.

Başrol kostümlerini ünlü modacı Atıl Kutoğlu'nun tasarladığı eserde Devlet Opera ve Balesi dansçılarından, 2015 yılında görevli olduğu turneden dönerken kaza geçiren Bora Acar Zöngür de özgün koreografisi ile sahnede yer aldı. Dekor tasarımını Özgür Usta'nın yaptığı operanın kostümleri Aydan Çınar imzası taşıyor.

UNESCO tarafından 'Dünya Kültürel Miras' listesine alınışının 20.yılında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hedef ve amaçları doğrultusunda sanatsal olarak bu sürece muhteşem bir epik opera ile destek vermenin heyecanını ve uluslararası bir kültür ve turizm vizyonuna dönüştürülen bu sürecin içinde olmanın gururunu yaşıyor.