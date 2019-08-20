Muhteşem Üçlü Filmi

Muhteşem Üçlü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Saf bir adam olan Ömer ise bir türlü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan Murat, Yavuz ve Ömer, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur.Mahmut Kaptanİhsan AydınKemal Uçar, Burak Alkaş, Deniz Gürzumar, Bengi İdil Uras, Aybike Turan, Ömer Gecü, Yavuz Topoyan, Sultan Köroğlu KılıçKomediMuhteşem ÜçlüÖK Yapım2019TürkiyeTürkçeMC Film27.09.2019