Muhteşem Üçlü!

Özellikle zerdeçal rizomunun baharat olarak yaygın kullanıldığı Hindistan'da mide-bağırsak sistemi kanserlerinin seyrek görülmesi, araştırmacıların dikkatlerini bu baharat üzerine çekti. Günümüzde yürütülen bilimsel araştırmalar ise zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal, zencefil ve havlıcanın birer sağlık savaşçısı olarak ne kadar etkili olduklarını ortaya koyuyor.

ZENCEFİLGİLLERİ ÇAY OLARAK KULLANIN

Prof.Dr. Erdem Yeşilada konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Zerdeçal, zencefil ve havlıcanın hemen tüm iltihaplı hastalıkların oluşumunda temel rol oynayan 100'ün üzerinde sinyal molekülleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Zencefil ve havlıcan rizomlarının özütlerinin belirli oranlarda karışımı ile hazırlanan formüllerin ise insanlarda romatizma tedavisinde etkili olduğu klinik olarak da gösterilmiştir" dedi. Yeşilada "Bu bitkilerin yararı bakımından araştırmacıların dikkatini çekmesi, bu bitkileri baharat olarak sıklıkla tüketen toplumlarda kanser, romatizma gibi bazı önemli hastalıkların görülme sıklığındaki düşük oran. Dolayısıyla sağlığı korumak için bu baharatlara günlük hayatımızda, yemeklerimizde, çaylarımızda daha fazla yer vermemiz akılcı bir yaklaşım olacaktır" dedi.

ZERDEÇAL ÇAYINA MEYAN KÖKÜ EKLEYİN

Bitkilerden çay olarak yararlanmak istediğimizde hiç şüphesiz etkisi artırabilecek, çayın lezzetini ve aromasını düzenleyebilecek kombinasyonlar yapılması uygun olacaktır diyen Yeşilada; "Mesela çayın içine meyan kökü, ısırgan otu ve dulavrat otu ilave edilmesi iltihaplar üzerindeki etkisini artıracaktır. Ayrıca meyan kökü içerisindeki glisirizinin yüzey aktif özelliği ile çayın içerisindeki zerdeçal ve diğer bileşenlerin emilimini artırmasının yanı sıra şekerden 50 misli tatlı özelliği ile çayı tatlandırmaktadır. Tatlandırırken de bildiğimiz şeker gibi kilo aldırmaz" bilgisini de paylaştı.