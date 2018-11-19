Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Oyuncu Adnan Koç Tahliye Edildi

Ataşehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise direndikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan Muhteşem Yüzyıl
adlı dizide 'Behram
Paşa' karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç
ve kardeşi Mehmet Hayri Koç hakkında tahliye kararı verildi.
Ataşehir'de bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise direnmekten tutuklanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide 'Behram Paşa' karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerinin 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç
ve Mehmet Hayri Koç cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar Mehmet Pınarbaşı, Şeyhmus Koç ile avukatları da salonda hazır bulundu.
"Adnan Koç'a uyuşturucu verdiğini gördüm"
Duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenen polis memuru E.H., olay tarihinde sanık Sinan Bozburun
'u takip ettiklerini söyleyerek, "Florya'dan takibe başladık, Ataşehir'e kadar geldik. Sinan Bozburun Ataşehir'de bir mekanın bulunduğu sokağa aracıyla girdi, mekanın önünde Adnan Koç'u aracına aldı, kısa bir mesafe sonra araç durdu. Sinan'ın Adnan Koç'a uyuşturucu verdiğini gördüm. Daha sonra Adnan Koç araçtan indi ve kafeye girdi. Uyuşturucu maddenin alındığını değerlendirdiğimiz için kafeye girdik. Benden önce kafeye giren memurlar kimliklerini gösterdiler sanıklara, üstlerini arayacaklarını söylediler. Sanık Adnan Koç'un üzerinden bir miktar kokain çıktı. Ahmet Koç'un üzerinden de uyuşturucu madde çıktı" dedi.
"Kimliğin fotoğrafını çekmeye çalıştı, müdahale ettik"
Daha sonra memur arkadaşı ve sanık Adnan Koç ile birlikte mekandan dışarı çıktıklarını söyleyen E.H., "Adnan Koç bana sanatçı olduğunu söyleyerek bu işin duyulmamasını istedi. 'İstediğiniz şeyi verebilecek durumdayız' dedi. Ben de Adnan Koç'a, 'Teklifin suç teşkil ediyor, böyle şeyler teklif etme' dedim, ekip otosuna bindirdik. Ahmet Koç'u da başka araca bildirecektik. Bu sırada Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç tekrar kimlik göstermemizi istediler. Ahmet Koç'a kimliğimi ibraz ettim. Bu sırada S.İ. de Mehmet Hayri Koç'a kimliğini uzattı. Mehmet Hayri Koç kimliğe bakarak fotoğrafını çekmeye çalıştı. Polis
arkadaşımla beraber Mehmet Hayri Koç'a müdahale ettik, direndi" ifadelerini kullandı.
"Yakın mesafeden ateş ettiğini gördüm"
"Adnan Koç ve Ahmet Koç'un S.İ.'ye saldırdıklarını gördüm, yumruk atıyorlardı" diyen müşteki E.H., "Ben de Adnan Koç'u yere yatırdım, kontrol altında tutmaya çalışıyordum. Bu sırada Mehmet Hayri Koç tekme attı, Ahmet Koç da S.İ.'ye silah doğrultmuş ve onu darp etti. Ardından da S.İ.'ye yakın mesafeden ateş ettiğini gördüm. Aynı sırada Adnan Koç ve Mehmet Hayri Koç belimdeki silahı almaya çalışıyordu, silahım yere düştü. Yere düşen silahı Adnan Koç aldı. Mücadele ederken şahıslardan biraz uzaklaşmak durumunda kaldım. Bu sırada Mehmet Hayri Koç beni yumrukla dövmeye başladı. Ahmet Koç da silahla hem S.İ.'yi hem de beni tehdit ediyordu. Ben direnmeyi de bıraktım" dedi.
"Kralınız olsa bizi alamaz"
E.H., sanık Ahmet Koç'un kendilerine 'Polis değil kralınız olsa bizi alamaz' diyerek küfür ettiğini söyledi. Ahmet Koç'un silahın kabzası ile kendisine vurduğunu, gözünün altındaki kemiğin bu nedenle kırıldığını söyleyen E.H., resmi polislerin gelmesi ile sanıkların silahlarını bırakarak teslim olduklarını belirtti. E.H., sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.
"Sanat camiasının etkisiyle uyuşturucu kullandım"
Sanık Adnan Koç ise savunmasında, müştekilerin polis olduklarına inanmadıklarını söyleyerek, "Ben E.H.'nin silahını elime aldım ancak kesinlikle silahı ona doğru tutmadım, kendisini darp etmedim. Suçlamaları ve yağma suçunu kabul etmiyorum. Ben sigara bile içmeyen bir insanım. Boşandım, kötü bir dönemden geçiyordum. Sanat camiasının etkisiyle uyuşturucu kullandım. Beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi. Söz
alan sanık avukatı, "Biz eylemin öldürmeye teşebbüs olmadığını düşünüyoruz. Olayda yağma ve adam öldürmeye teşebbüs yoktur. Olayın sebebi olan uyuşturucu ticareti açısından savcılık takipsizlik kararı vermiştir. Müvekkillerim 8 aydır tutukludur, tahliyelerini talep ederiz" dedi.
Adnan Koç ve kardeşine tahliye
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Hayri Koç ve Adnan Koç hakkında suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. 11 polis memurunun tanık olarak dinlenilmesi için zorla getirilmelerine hükmeden mahkeme, sanık Ahmet Koç'un ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede 6 polis memuru müşteki sıfatıyla yer alırken, Adnan Koç ve kardeşleri de şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 45 yıl 3 ay 15 günden 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Diğer şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaş'ın ise "kasten yaralama", "zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 5 yıldan 24 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL
Ahmet Koç,Muhteşem Yüzyıl,Behram,Adnan Koç
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:59