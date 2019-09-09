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Mühürlenecek bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

- Mühürlenecek bina bulamayınca ağaçları mühürledilerBARTIN - Bartın'da ruhsatsız halde çalışan otoparkı mühürlemek isteyen ekipler, alanda kapı ve bina bulamayınca iki ağacı mühürledi.

09.09.2019 16:13
- Mühürlenecek bina bulamayınca ağaçları mühürlediler
BARTIN - Bartın'da ruhsatsız halde çalışan otoparkı mühürlemek isteyen ekipler, alanda kapı ve bina bulamayınca iki ağacı mühürledi.
Olay Bartın Mugada sahilinde meydana geldi. Bartın İl Özel İdaresi tarafından bölgede gerçekleştirilen turizm yatırımı kapsamında uygulama imar planına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda sahildeki ruhsatsız ve izinsiz yapılara yönelik mühürleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Sahilde ruhsatsız ve kaçak olarak işletilen bir otoparka giden ekipler arazide bir kapı ve bina bulamayınca çözümü iki ağacı mühürlemekte buldu. Ağaçlara asılan mühürlerde "Bu işyeri genel sekreterlik makamının olurları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre mühürlenmek sureti ile kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Sahil bölgesinin hemen karşısında kalan arazide iki ağacın mühürlendiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Mühürlenecek bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

Bartın, Genel

Kaynak: İHA

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