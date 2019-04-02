Müjdat Karaca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Yozgat Şefaatli belediye başkan adayı olan Müjdat Karaca isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Yozgat Şefaatli ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Müjdat Karaca isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Yozgat Şefaatli adayı Müjdat Karaca kimdir? MHP Yozgat Şefaatli adayı Müjdat Karaca yüzde kaç oy aldı?

Müjdat Karaca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Yozgat Şefaatli belediye başkan adayı olarak gösterilen Müjdat Karaca Şefaatli ilçesinde % 45,40 oranında oy almıştır. Şefaatli ilçesinde % 45,40 oranında oy olan Müjdat Karaca adlı MHP adayı toplamda 2.557 adet oy sayısına ulaştı.

Müjdat Karaca Kimdir?

1985 yılında doğan Müjdat Karaca, ilk, orta ve lise eğitimin Ankara'da tamamladı. Konya Selçuk Universitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık yapan Karaca, evli ve 2 çocuk babası

Yozgat Şefaatli ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.