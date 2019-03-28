28 Mart 2019, 21:51
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Müjde Ar'ı Otobüse Binerken Gören Hayranları Şaşkınlıklarını Gizleyemedi!

Yeşilçam'ın usta ismi ünlü oyuncu Müjde Ar, İstanbul Kart ile otobüse binerken görüntülendi. Ar, "Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum." dedi.

Yeşilçam'ın usta ismi ünlü oyuncu Müjde Ar, İstanbul Kart ile otobüse binerken görüntülendi. Ar, "Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum." dedi.

"ALLAH SABIR VERSİN"

Müjde Ar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Elinde İstanbul Kart'ıyla objektife takılan ünlü oyuncu, "Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum" dedi. Ar, uzun zamandır dizilerde rol almamasıyla ilgili, "Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Magazin



YORUMLAR (16)
MEMLEKETİM: Ne olursa olsun örnek davranis.
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HAAA: Zamanında iffet filminde faruk peker in arabasına biniyordu. Parası kalmadı demekki.
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TUNÇ06: ARABA ÇOK ÇOK ÇOK UYANIN ARTIK ARABAYA ÇALIŞIYORSUNUZ TOPLU TAŞIMAYI KULANIN .METRO VAR RİNGK VAR GERÇİ RİNK ARAÇLARI BAKIMSIZ AMA İDARE EDİN..
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İSİMSİZ : Hani bu arkadaş bir ara amerika ya taşınıyordu ne oldu vazmı geçti...
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DEMİR: Parayla imanin kimde olduğunu allah bilir
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