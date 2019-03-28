Müjde Ar'ı Otobüse Binerken Gören Hayranları Şaşkınlıklarını Gizleyemedi!

Yeşilçam'ın usta ismi ünlü oyuncu Müjde Ar, İstanbul Kart ile otobüse binerken görüntülendi. Ar, "Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum." dedi.

"ALLAH SABIR VERSİN"

Müjde Ar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Elinde İstanbul Kart'ıyla objektife takılan ünlü oyuncu, "Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum" dedi. Ar, uzun zamandır dizilerde rol almamasıyla ilgili, "Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.