Müjde! Seyahat Kartları Birimi Gölcük Şubesi hizmete başladı

Gölcük'te artan kişiselleştirilmiş Kent Kart ve KOBİS Kart taleplerini hızla çözüme kavuşturmak amacıyla Gölcük Belediyesi'nin yer tahsisiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Birimi Gölcük Şubesi, Gölcük Belediyesi Hizmet Binası zemin katında hizmete başladı.

VERİLEN HİZMET NELER?

4 personelle hizmet verecek olan Seyahat Kartları Birimi Gölcük Şubesi'nde ilçe halkına kişiselleştirilmiş kişiye özel kartlarla ilgili her türlü hizmet verilecek. Öğrenci, Kobis, Öğretmen, 65 ve 60 yaş, Polis, Engelli, Refakatçi ve Basın Kartları artık bundan sonra ilçemizdeki bu ofisten alınabilecek. Ayrıca süresi biten kartlar içinde vize işlemi yapılacak. Artık Gölcüklüler bu işlemler için İzmit'e gitmek zorunda kalmayacak ve dakikalar içinde kart işlemlerini gerçekleştirecek.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİLER

Seyahat Kartları Birimi Gölcük Şubesi Saat 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet verecek 12.30 – 13.30 saatleri arasında ise öğlen arası nedeniyle kapalı olacak. Gölcük Şubesi'nin açılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e de teşekkürlerini ilettiler.