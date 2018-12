Bakan Soylu Müjdeyi Verdi: Noterlere Kimlik Okuma Aparatı Koyacağız

"Açık Kapı" uygulamasının da bir verimlilik projesi olduğunu anlatan Soylu, Trabzon'da kendisine telefonla ulaşan bir vatandaşın kimlik çıkarma probleminin bu sistemle hızlı bir şekilde çözüldüğünü dile getirdi.

Temel meselenin vatandaş memnuniyetini artırmak olduğunu ifade eden Soylu, yeni nüfus cüzdanlarının "5 artı 1" günde vatandaşın evine ulaştırıldığını, araba ruhsatlarında yapılan düzenlemeyle de kağıt tasarrufu sağlandığını, vatandaşların noterden bu işlemlerini rahatlıkla yapabildiğini söyledi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki adımımız, noterlere kimlik okuma aparatı koyacağız. Bu yeni alınan kimlik kartlarıyla noterlere gidildiğinde orada o kimlik okuma aparatlarına kimlik okutulacak. Böylece orada da sahte birtakım işlerin önüne geçmiş olacağız. Sahte nüfus kağıtlarıyla gelip araba satmak, devir almak, birilerini dolandırmak isteyenlerin de. Şimdi bir kademeyle işlemle geçtik, esas bir işlemle daha böylece geçmiş olacağız ve yaklaşık 4-5 yıl sonra, belki biraz daha zaman dilimi sonrası nüfus kağıtlarının içerisindeki çiplerle birçok meseleyi bu kart okuma sistemiyle birlikte aynı banka kartları gibi yapabilme kabiliyetine sahip olabileceğimiz bir adım atacağız."

"E-BELEDİYE DİYE YAZILIMINI YAPIYORUZ"

Bu çalışmaların vatandaşın çağın teknolojisinden istifade etmesi, bürokrasi ve devletteki hantallığın vatandaşı yormaması, zaman, kaynak israfından kurtulunması amacıyla yapıldığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim 'e-belediye' sistemimiz var. Bütün belediyeleri birbirine bağladık. Her belediye kendine ait bir yazılım alır ve her yıl ona para öder. Bunun yıllık miktarı 2,5 milyar lira ile 3 milyar liradır. Yani eski parayla 3 katrilyon. Şimdi biz 'e-belediye' diye bir yazılım yapıyoruz. Bütün belediyelere bunu biz kendiliğimizden yaptığımız yazılımı modüllerle, 68 modül yapıyoruz. Artık vatandaşımız belediyeye gittiği zaman yanında sadece eğer işlemlerinde resme ihtiyaç varsa resim ve nüfus kağıdını getirdiği zaman tapuyla, Maliyeyle, Sağlık Bakanlığıyla, nüfusla, MERNİS'le ve daha birçok kurumla entegre olabilecek. Hani eskiden belediyeye giderken annelerimiz, babalarımız bir poşetin içerisine her şeyi doldurur götürürdü. Hiçbir şeye ihtiyaç olmayacak."

Sistemle her türlü işlemin yapılabileceği adımların atılabileceğini dile getiren Soylu, "Buradan benim ülkem toplam ne kadar kazanacak? Yılda 3 milyar lira para kazanacak." bilgisini paylaştı.

Soylu, e-Devlet sistemi üzerinden de 122 hizmete ulaşılabildiğini kaydetti.

2 BİN 500 EVRAKIN YAKLAŞIK BİN 400 CİVARINI İSTEMİYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aynı zamanda yürütülen yalınlaştırma çalışmalarına da değinerek, "Vatandaştan yaklaşık 2 bin 500 civarında biz evrak istiyorduk. Şu anda o 2 bin 500 evrakın yaklaşık bin 400 civarını istemiyoruz. Bin 100, bin 150 evrakla beraber vatandaşımızı bir şekilde daha rahat edebilir, bu işlemlerde daha rahat bir şekilde kamuda kendi hizmetlerini görebilir bir noktaya taşıyoruz." diye konuştu.