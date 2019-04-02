Müjgen Yakut Çalışkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA SOMA belediye başkan adayı olan Müjgen Yakut Çalışkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA SOMA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Müjgen Yakut Çalışkan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA SOMA adayı Müjgen Yakut Çalışkan kimdir? BTP MANİSA SOMA adayı Müjgen Yakut Çalışkan yüzde kaç oy aldı?

Müjgen Yakut Çalışkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA SOMA belediye başkan adayı olarak gösterilen Müjgen Yakut Çalışkan SOMA ilçesinde % 0,76 oranında oy almıştır. SOMA ilçesinde % 0,76 oranında oy olan Müjgen Yakut Çalışkan adlı BTP adayı toplamda 512 adet oy sayısına ulaştı.

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