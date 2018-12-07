İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Kültür Daire Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) ve İstanbul Üniversitesi
işbirliği ile beş yıl süre gerçekleştirilmesi planlanan 'Mukaddes Emanetinde Beş Asır' programı kapsamında 11-31 Aralık
tarihleri arasında panel, sergi gibi çeşitli programları düzenlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ONSİAD) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle 5 yıl süre ile gerçekleştirilmesi planlanan "Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır" programı kapsamında 11-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek panel, sergi ve programlara 100 akademisyen ve araştırmacı katılacak. Uluslararası İslam Ekonomisi ve İş Ahlakı ile Mukaddes Emanetlerin ilişkisinin inceleneceği program 18-31 Aralık tarihlerinde Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek Mukaddes Şehirler Sergisi sonrası 31 Aralık akşamı Beş Asır Belgeselinin ön çalışmalarının sunulacağı bir kapanış programı ile son bulacak.
Uluslararası İslam Ekonomisi ve İş Ahlakı Paneli
Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır programı kapsamında 11 Aralık'ta saat 09.30'da İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda 'Uluslararası İslam Ekonomisi ve İş Ahlakı Paneli' düzenlenecek. İslam Ekonomisinin Gelişim Sürecinde Osmanlı Tecrübesi ve İslam Ekonomisinde "Türkiye
Ekolü" Vizyonu ana temalı 2 oturumdan oluşacak panel Prof. Dr. Ömer Karaoğlu ve İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saraç moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. İslam'ın iktisada getirdiği perspektifin her yönüyle anlaşılması, uygulanması ve böylece sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak etkin bir finansal sistemin kurulabilmesi için gerekli adımları atmak ve Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon merkezli, reel ekonomiye daha fazla vurgu yapan bir İslam Ekonomisi vizyonunu benimsemesiyle bu alana bir "Türkiye Ekolü" damgasını vurmak amacıyla gerçekleştirilecek panele çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katılacak.
Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır Paneli
12 Aralık'ta saat 09.30'da Fatih
'te bulunan Ali Emiri
Kültür Merkezinde 'Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır' programı düzenlenecek. Yavuz Sultan Selim Han
'ın Mısır
seferi sonrası geride bırakılan beş aşırı hatırlatmak, Türkiye'nin ve İstanbul'un uluslararası tarihini, manevi ve kültürel derinliğini arttırmak ve bu farkındalığın kalıcı olabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen panel Topkapı Sarayı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri
Küçükaşcı'nın ve tarih profesörlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Panelde, Emanetlerin İstanbul'da Oluşunun Önemi, Mısır Seferi, Emanetlerin İstanbul'a Getirilişi, Mukaddes Emanetleri Huzurunda Kuran-ı Kerim Okunması ve Anlamı, Emanetlerin İslami Finansın Merkezi Olma ve İslam Dünyasının Doğal Liderliği Vasfı ile Bağlantısı gibi konular işlenecek.
Mukaddes Şehirlerin arşivlerinden derlenen özel sergi
Program kapsamında 18-31 Aralık tarihleri arasında Mukaddes Şehirler Sergisi Şişli
'de bulunan Cemal Reşit Rey salonunda ziyaretçilere açılacak. Mukaddes şehirlerin özel arşivlerden derlenen fotoğraflarından oluşan sergi 18-31 Aralık tarihleri arasında tüm halkın ziyaretine açık olacak.
Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır Belgeseli
Program, 31 Aralık günü saat 18.30'da Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Salonunda Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır Belgeselinin ön çalışmasıyla sona erecek. 2019 senesi içerisinde bitirilmesi planlanan Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır Belgeseli ile ilgili ön çalışmaların sunulacağı kapanış programı Mukaddes Emanetler ve İslam ekonomisi konusunda konuşmacılar ve protokolün katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Çok uluslu İslam camiasında her ferde bu emanetler ışığında tüm manevi değerleri hatırlatmak temel ilkesi yolundaki gayretlere katkı sunmak amacıyla İBB, ÖNSİAD, İstanbul Üniversitesi ve İSİFAM işbirliğiyle gerçekleşen panel sergi ve programlara katılım ücretsiz olup, detaylı bilgiye https://kultursanat.ibb.istanbul adresinden ulaşılabilir. - İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul Üniversitesi,Aralık,İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 18:32