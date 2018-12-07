İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) ve İstanbul Üniversitesi
(İÜ) iş birliğiyle organize edilen "Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır" projesi tanıtıldı. Ali Emiri
Kültür Merkezi'nde tanıtılan ve 5 yıl sürecek proje kapsamında, 11-31 Aralık
'ta düzenlenecek panel, sergi ve etkinliklere 100 akademisyen ile araştırmacı katılacak.
ÖNSİAD Başkanı Rasim Erdoğmuş
, tanıtımda, 1517'de Mısır
Seferi'nden sonra kutsal emanetlerin İstanbul'a getirildiğini ve 500 yılı aşkın zamandır burada muhafaza edildiğini anımsattı.
Kutsal emanetlerin ruh, zihin ve inanç dünyasındaki önemine dikkati çeken Erdoğmuş, şöyle konuştu:
"Peygamber Efendimiz'e, birçok peygambere, ashaba ve İslam önderlerine ait birçok eşya İstanbul'da. Bunun ülkemize sağlamış olduğu imkan ve fırsatları görmemiz lazım. Kutsal emanetler sadece bir eşyadan ibaret değildir. Arkasında yüklendiği farklı bir mana vardır. Bu projeyle kutsal emanetler ruhunu ve mantığını, ümmetin birliği, güç oluşturması ve birlikte hareket etme kültürünü temin etme hedefiyle bir gayret içerisinde olmalıyız."
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saraç da "kutsal emanetler" kavramının sadece tarihin belli bir konusunu ilgilendiriyormuş gibi gözükse de bunun bir medeniyet merkezini sembol ettiğini dile getirdi. Türkiye
'nin son yıllarda gittikçe öne çıkan merkez ve lider olma, dünyanın arayışında olduğu adalet düzenini tekrar ihya etme, canlandırma ve işletir hale getirme misyonunu değerlendirerek, bu projeyi ortaya çıkardıklarını aktaran Saraç, çeşitli etkinliklerle kutsal emanetler konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok
ise mukaddes emanetlerin İstanbul'da korunmasının manevi yönünün yanı sıra sembolik yönden de önemli olduğunu kaydetti.
Proje kapsamında, 11 Aralık'ta İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda İSİFAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saraç ve Prof.Dr. Ömer Karaoğlu moderatörlüğünde "Uluslararası İslam Ekonomisi ve İş Ahlakı", 12 Aralık'ta ise Ali Emiri Kültür Merkezi'nde "Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır" konulu paneller düzenlenecek.
Cemal Reşit Rey'de 18-31 Aralık'ta düzenlenecek "Mukaddes Şehirler Sergisi" sonrası, 31 Aralık'ta "Beş Asır Belgeseli"nin ön çalışmaları gösterilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Aralık,İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 12:41