Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" Çıkarıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu, "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" adlı etkinliğin ikincisini düzenledi.
"İlham Veren Kadınlar" sloganıyla yola çıkılan ve gelenekselleşmesi planlanan etkinlik, OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, akademisyenler, öğrenciler ve konuk konuşmacılar katıldı.
Etkinlikte; kariyerlerinde önemli başarılara imza atmış Uzman Doktor Ayşe Zehra Özdemir
, girişimci Atiye Laçin
, antropolog Ayten Çöl, düşünce lideri ve mutluluk eğitmeni Hale Caneroğlu
ve "Rotasız Seyyah" isimli kitabın yazarı Mehmet Genç
konuk konuşmacı olarak yer aldı.
Etkinliğin ilk selamlama konuşmasını Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Gülcan Aktuğ yaptı. Aktuğ, "Temasını ilham veren kadınlar olarak belirlediğimiz 21. yüzyılda kadının hayatımızdaki yerini, rolünü ve önemini sorguladığımız bu organizasyonumuzda çok değerli konuklarımız bizimle olacaklar" dedi.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ise, "Bu etkinlikteki değerli konuk konuşmacılarımız oluşturdukları başarılı kariyerlerinde kadın kimliğiyle yola çıkarak elde ettikleri başarılarını bizlerle paylaşacaklar" diye konuştu.
"Mükemmel bir işimin olduğuna inanıyorum"
İlk konuk konuşmacı olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ayşe Zehra Özdemir, öğrenciyken bu mesleğe nasıl karar verdiğinden başlayarak onu yılın hekimi ödülüyle taçlandıran kariyer yolunun tüm engebeli basamaklarını katılımcılarla paylaştı. Tıp eğitimi ve mecburi hizmet döneminde yaşadığı süreçten akılda kalıcı anektodlar da anlatan Özdemir başarının yollarını "Olduğun ortamda en iyisini yapmaya çalışmak, yaptığın işin tadını çıkarmak, başa gelen negatif şeylerin sonradan olumlu sonuçlarının olacağını bilmek, kararlı olmak, bildiğin yoldan şaşmamak" olarak tanımladı.
Özdemir, "Mükemmel bir işimin olduğuna inanıyorum. Bir bebeği sağlıkla dünyaya gelmesini sağlamak hiçbir şeyle kıyaslanmayan bir manevi doyum sağlıyor ve ben de işimi bu noktada hakkıyla yapmaya çalışıyorum" dedi.
"Kararlılık ve kendimi doğru ifade etmek beni bu noktaya taşıdı"
İkinci konuşmayı kadın girişimci Atiye Laçin yaptı. Laçin, 2004 yılında üretmeye başladığı Mevlevi tatlısının nasıl İsviçre
'ye ihraç edilebilecek noktaya geldiğinin hikayesini bu fikrin ilk aklına düşmesinden itibaren ayrıntılarıyla anlattı. Laçin, "Çanakkale Gelibolu
'da bulunan dünyanın en büyük Mevlevihane'si olma özelliği taşıyan Gelibolu Mevlihanesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan fikrin sinerjiye dönüşmesiyle 2004 yılında Mevlevi tatlısını üretmek üzere Gelibolu'da firmamızı kurdum. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak, geçmişten geleceğe köprü olan işletmemiz o dönemdeki tatları üreterek, Mevlevilik felsefesini tat olarak yaşatmaya amaçladı "dedi.
Bu süreçte bir kadın olarak bazı kısıtlamalar ve engellemelerle karşılaştığını ifade eden Laçin, kararlılık ve kendini doğru ifade etmenin bu zorlukları yenmede en büyük yardımcıları olduğunu söyledi.
Ardından Antropolog Ayten Çöl kadın hakları ve toplumun kadına bakış açısını temel aldığı konuşmasını yaptı. Bir dönem "Avrupa Yakası
" gibi popüler televizyon dizilerinde rol alan ve sunuculuk yapan, şimdilerde Düşünce Lideri ve Mutluluk Eğitmeni alanında kariyer planı çizen Hale Caneroğlu da "Kendini Tanıma ve Mutluluk Yolu" konulu sunumuyla ilgi uyandırdı. Rotasız Seyyah kitabının yazarı Mehmet Genç ise Dünyada kadının yeri ve değeri üzerine düşüncelerini katılımcılarla karşılıklı sohbet ederek paylaştı.
Kadının gücünün vurgulandığı ve denklik kavramının altının çizildiği tam gün süren etkinlik, konuk konuşmacıların seyircilerin sorularını cevaplamasıyla son buldu. - SAMSUN
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:57