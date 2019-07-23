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Mükremin Küçük futbol turnuvasında şampiyon basın yayın oldu

Çayırova Belediyesi birimleri arası düzenlenen Mükremin Küçük futbol turnuvasında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu.

23.07.2019 12:54 Mükremin Küçük futbol turnuvasında şampiyon basın yayın oldu
Çayırova Belediyesi birimleri arası düzenlenen Mükremin Küçük futbol turnuvasında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu.

Çayırova Belediyesi birimler arası Mükremin Küçük Futbol turnuvası Çayırova stadyumunda oynanan final maçı ile sona erdi. 12 takımın katıldığı ve yaklaşık bir ay süren turnuvanın final maçında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 6-4 yenen Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın ikincisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üçüncü ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü oldu. Gol kralı basın yayından Birol Köksal olurken, en iyi kaleci kültür ve sosyal işler müdürlüğünden Nuri Okan Yılmaz oldu. En centilmen takım Temizlik İşleri Müdürlüğü, en centilmen oyuncuda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Şevket Soyhan seçildi. Ayrıca adına turnuva düzenlenen Mükremin Küçük'ün oğlu Enes Küçük'e plaket taktim edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Halkla İlişkiler, Çayırova, Futbol, Spor

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