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Mukteda Sadr'ın İran'la "hükümetin yanında durma anlaşması" yaptığı iddiasına yalanlama

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, İran ve ona yakın siyasi partilerle, Irak'ta devam eden gösterilere karşı "hükümetin yanında durma anlaşması" yaptığı iddiası yalanlandı.

10.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:02Mukteda Sadr'ın İran'la
'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, ve ona yakın siyasi partilerle, Irak'ta devam eden gösterilere karşı "hükümetin yanında durma anlaşması" yaptığı iddiası yalanlandı.
Şii politikacı Sadr adına sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Muhammed el-Iraki, "Mevcut hükümetin görevde kalması için İran ve (İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu lideri) Hadi Amiri'nin Sadr ile anlaştığı haberi, yalan ve yanlıştır." ifadesini kullandı.
Iraki, Sadr'ın önceden olduğu gibi yine halkın yanında yer aldığını belirtti.
Ülkede patlak veren gösterilerin ardından seçimlerde elde ettiği 54 milletvekili ile hükümetin önemli ortaklarından olan Sadr, 29 Ekim'de Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi hükümetinden desteğini çektiğini belirterek, Başbakan'a istifa çağrısında bulunmuştu.
Mayıs 2018'de gerçekleştirilen genel seçimlerde 48 milletvekili çıkarıp 2'nci sıraya yerleşen ve İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ise hükümetin hem önemli ortağı olmayı hem de Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'ye destek vermeyi sürdürüyor.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana yaklaşık 300 gösterici, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Milletvekili, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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