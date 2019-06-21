21.06.2019 12:54
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Mulan Filmi

Mulan Filmi

Mulan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mulan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir Çinli kız babasının hayatını kurtarmak için kendisini bir savaşçı gibi tanıtır. Disney'in 'Mulan' hikayesini temel alan film in senaryosunda Lauren Hynek, Rick Jaff, Elizabeth Martin ve Amanda Silver kalem oynatıyor.


Yönetmen :Niki Caro
Senaryo:Lauren Hynek, Rick Jaffa , Elizabeth Martin, Amanda Silver
Oyuncular:Yifei Liu, Jet Li, Donnie Yen, Li Gong , Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Utkarsh Ambudkar , Tzi Ma, Yoson An, Doua Moua, Jimmy Wong , Ron Yuan, Roger Yuan, Chen Tang, Xana Tang, Pei-pei Cheng, Jenson Cheng, Nelson Lee
Filmin Türü:Macera
Orijinal Adı:Mulan
Yapımcı Firma:Walt Disney Pictures
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:UIP Türkiye
Vizyon Tarihi:17.04.2020

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Kaynak: InterSinema.com
Genç , Amanda Silver , Elizabeth Martin , Sinema

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