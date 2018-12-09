Mülkiyeliler Panelde Buluştu

09 Aralık 2018 Pazar 15:58



09 Aralık 2018 Pazar 15:58

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Mektebi Mülkiye' olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 159'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Mülkiyeliler Birliği Datça Şubesi'nce 'Türkiye'nin Kaderi, Mülkiye'nin kaderi' konulu panel düzenlendi.Osmanlı Dönemi'nde Tanzimat Fermanı ile ülkede hukuka dayalı devlet örgütüne ihtiyaç duyulması ve bu örgütü işletecek sivil yönetici kadroların yetiştirilmesi amacıyla 12 Şubat 1859 tarihinde eğitime başlayan Mektebi Mülkiye'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ecevit Kültür Merkezi'nde panel gerçekleştirildi. Çok sayıda izleyicinin katıldığı panelin açılışında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya konuşma yaptı. Yalçınkaya, fakültenin giriş kapısının öğrencilere kapatılmasını eleştirdi.Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin protokol fakültesi olması dolayısıyla diplomatlar, iş insanları, valiler, eski valiler ve bakanlar gelip gittiği için ana giriş kapısından öğrencilerin giriş- çıkışının kötü görüntü oluşturacağı gerekçesiyle bu kararın alındığını belirten Prof. Dr. Yalçınkaya, şunları söyledi:"Mevcut üniversite rejiminin geldiği nokta budur. Öğrenciler yok, gerçekten yok; varlar ama yoklar. Hocalar yok. 43 öğretim üyemiz, bunların birçoğu doçent, profesör, doktor bir gecede ansızın atıldılar. Hiçbir gerekçe yok; sadece ve sadece barış dileklerini içeren bir metne imza attıkları için. Siyaset bilimi kürsüsü çöktü, uluslararası ilişkiler çöktü, lisansüstü programlar kapandı ama siyasal bilgiler ruhu ya da mülkiyelilik yaşamaya devam ediyor."'MİLYARLARCA LİRA HARCANARAK, ESKİ SİYASAL DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'Siyasal Bilgiler Fakültesi ruhunun küllerinden yeniden doğmasını dileyen Prof. Dr. Yalçınkaya, "Bir ormanın küllerinden doğabilmesi için yaktığınız ormanı en azından kaderine terk etmeniz gerekir. Şimdi o orman kaderine de terk edilmiyor. 1 kuruş kitap almaya parası olmayan üniversite, milyarlarca lirayı eski siyasalı dönüştürmeye harcıyor. Öyle ise ortada kül yok ki orman yeşersin" diye konuştu.Panel, 'Yetiştik çünkü biz' konulu mülkiye belgeselinin gösterimi ile devam etti. Panele, Mülkiyeliler Birliği 2. Başkanı Dr. Pınar Ecevitoğlu, SBF'den emekli öğretim üyeleri Dr. Faruk Alpkaya ve Doç. Dr. Alaeddin Şenel ile SBF eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe de konuşmacı olarak katıldı. - Muğla