Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mülkiyeti belediyeye ait 200 işyerinden kira alınmayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgeleri ile faaliyetlerini durduran, mülkiyeti belediyeye ait 200 işyerinden kira almayacak.

10.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:37
Mülkiyeti belediyeye ait 200 işyerinden kira alınmayacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgeleri ile faaliyetlerini durduran, mülkiyeti belediyeye ait 200 işyerinden kira almayacak. "Esnafımızın da yanındayız" diyen Başkan Zolan, söz konusu işyerleri yeniden açılıncaya dek kira alınmayacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait kiracıları için karar aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla alınan karara göre korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda faaliyetlerini durduran, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olan toplam 200 işletmeden 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren kira alınmayacağı duyuruldu. Esnafın büyük bir memnuniyetle karşıladığı karar ile işletmeler kapalı kaldığı süre boyunca kira ödemeyeceği belirtildi.

"İşyerleri yeniden açılıncaya kadar kira bedeli tahsil etmeyeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte her türlü imkanlarıyla birlikte Denizlili hemşehrilerinin yanında olduğunu belirtti. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği bazı işyerlerinin faaliyetlerini durdurduğunu hatırlatan Başkan Osman Zolan, "Bu hassas süreçte, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan ve ilgili genelgeler ile faaliyetini durduran kiracılarımızdan işyerleri yeniden açılıncaya kadar kira bedeli tahsil etmeyeceğiz. Büyükşehir olarak esnafımızın da yanındayız. Bu zor günleri inşallah birlikte aşacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Zolan, Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul’dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı Haberler
İstanbul'dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı
Haberler ›› Güncel ››Mülkiyeti belediyeye ait 200 işyerinden kira alınmayacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi yapıyor - Haber 16:48: Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı - Haber 16:48: Ordu Valisi Yavuz, fedakar polisleri başarı belgesiyle ödüllendirdi - Haber 16:48: Türk Kızılay Sorgun şubesinden gıda yardımı - Haber 16:48: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber