Bayern Münih'den, Thomas Müller ve Robert Lewandowski'ye Ödül

Bayern Münih, kadrosunda bulunan Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ve Alman Thomas Müller'e ülkeleri adına 100. milli maçlarına çıkmasından dolayı ödül verdi. Fortuna Düsseldorf maçı öncesinde seremonide anons edilen 2 futbolcuya Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge tarafından fotoğraf ve çiçek takdim edildi.

MÜLLER'İN 38, LEWANDOWSKİ'NİN 55 GOLÜ BULUNUYOR

Almanya Milli Takımı adına 100. maçına çıkan Thomas Müller, 38 gol ve 36 asistlik performans gösterirken, Polonya Milli Takımı futbolcusu Robert Lewandowski ise 102 maçta 55 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu.