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Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Sosyal medya hesabından sınır kapılarında bekleyen mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen olumsuz yorumlara "Biz küçük çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum, biz böyleyiz" cevabını verdi. Ancak ünlü şarkıcı, tepkilerin ardı arkası kesilmeyince paylaşımlarını sildi.

01.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:20

AHBAP derneği ile bir çok insana yardım ulaştıran Haluk Levent sınırda bekleyen çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu yardım çağrısına ise tepki gösterdi. Levent, gelen tepkilere çektiği ile cevap verdi. Ancak sevilen şarkıcı tepkilerin çoğalması üzerine bu paylaşımlarını sildi.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Haluk Levent sınırda bekleyen çocuklar için ve Twitter hesabından "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" paylaşımında bulundu.

"LÜTFEN BAĞIŞLAYIN BİZİ"

Bazı kullanıcıların bu yardım çağrısına tepki göstermesi üzerine Haluk Levent bir paylaşım daha yaptı.

Haluk Levent tepki gösteren kullanıcılara; "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasında bulundu.

"BİZ O ÇOCUKLARA SU GÖTÜRDÜK"

Gelen tepki ve yorumlara dayanamayan Levent daha sonra ise bir video paylaşarak duygularını paylaştı ve "Biz o çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum" diyerek tweet'ini silmeyeceğini de söyledi.

"BEBEKLERİN IRKI, MİLLİYETİ OLMAZ"

Ancak ünlü şarkıcı bu videodan sonra, söylemlerinin kişisel politik söylemlere benzediği gerekçesiyle paylaşımını silmek durumunda olduğunu söyledi. Levent, paylaşımının sonuna "Bebeklerin ırkı milliyeti olmaz. 'O zaman bu kadar çocuk yapmasalardı' diyenler var. Arkadaşlar çocuk doğmuş artık ve ortada. Onlara niye ceza verelim?" cümleleriyle noktaladı.

Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Haluk Levent, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
YASTAYIZ:Lakin bebeklere götürülen erzakları koskoca herifler yiyor bunu biliyonuz mu? bizzat yardıma gidip suriyelilerin ağzından duyan bi vatandaş söledi zati bebeklerini düşünseler böle kargaşanın içinde üreyip doğacak bebeklerin hayatlarını mahvedelim demezler hala sınırda doğurmayı bekleyenler var yunanistan bebekli ailelere bari sahip çıksa ülkeye alsa ölürmü
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1 3
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HASAN:haluk levent iyi insandır destekliyorum kendisini yardımlar hiç değilse çocuklara gönderelim zaman bizlere neler saklar bilemeyiz
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3 0
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AHMET:mülteciler sırıtarak avrupaya geçerken dikkatimi çeken şey çoğunun bizden daha pahalı giyinmiş olmasıydı. Anlayacağıız bunlar mülteci falan değil istilacı. . .
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KADİR:adamsın
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1 0
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HAYVAN DOSTU:Neden evinize alıp bir kaç çocuk bakmadınız Suriyeli o zaman bize güvenenerekmi doğurdular
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RFT:Sende bir suriyeli bebek olarak dagabilirdin. o yüzden kapa gagani.
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FARUK:Adamsın helal olsun. Çocuklara yiyecek götürülmesinden rahatsız olanlar ile aynı ülkede yaşamaktan utanıyorum.
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BÜLENT:adamsın
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20 4
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,:adam değil adam oğlu adamsın H. Levent.
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7 1
COŞKUN ÇAKIROĞLU:savaşın günahını hep çocuklar çeker zaten ulan bebeklere yardım edlmesinden bile rahatsız olan kansızlar oldu ülkemde zavallısınız lan harbiden acımak bile size fazla gelir hiç sıkıntı etme haluk kaardeşim sen yapman gerekeni fazlasıyla yapıyorsun zaten soysuzlar bitmez
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15 4
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1.03.2020 13:03:40