Mülteci çocuklara Türkiye'yi tanıtan kart yaptılar

– ÜNİVERSİTE öğrencileri sivil toplum kuruluşları ile 6 farklı proje için bir araya geldi. 4-7 yaş aralığındaki mülteci çocuklara yönelik yapılan projede yer alan öğrenci Betül Söylemez, "Son zamanlarda ülkemize gelen çok fazla mülteci kadın ve çocuk var. Çocuklar buraya geldiğinde coğrafyada nelerin meşhur, nelerin iyi veya kötü olduğunu pek fazla bilmiyor. Onlar için hazırladığımız kartların üzerinde, bir tarafında Türkçe bir tarafında Arapça olacak şekilde Türkiye'deki 81 ilin fotoğrafları, meşhur yerleri ve meşhur yiyecekleri yer alıyor" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü 2'nci sınıf öğrencileri ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmayı hedefledi. 19 öğrenci Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet dersi kapsamında 6 farklı projede yer aldı. Üzerinde çalışmak istedikleri alanlar hakkında araştırma yaptıktan sonra ilgili sivil toplum kuruluşuna (STK) ulaşan öğrenciler, çeşitli projelerde görev alarak zor durumdaki insanlara ulaşmayı amaçladı.

"BU UYGULAMALAR KARAR VERMELERİNDE ONLARA FARKINDALIK YARATACAK"

Öğrenciler bu kapsamda 'Hapishanelerde İfade Özgürlüğü', 'Okuyan Bir Gelecek Projesi', 'Ritmin Gücü Projesi', 'Sesli Kütüphane Projesi', 'Gezmeden Öğrenelim Projesi' ve 'Vali Projesi'nde yer aldı. Öğrencilerin ilginç projeler geliştirdiğini dile getiren Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Fatma Gümüş, "Projeyi gerçekleştirdikleri için çok heyecanlılar. Bu öğrenciler sosyal hizmet uzmanı olacak ve topluma hizmet için çok zor şartlarda ve ortamlarda çalışacak. Hapishanelerde, belki okullarda belki de hastanelerde çalışacaklar. Zor durumdaki insanlara yardım ediyor olacaklar. Dolayısıyla böyle bir altyapıyı kazanmak, bu tarz projeler yapmak onların ilerideki profesyonel hayatlarında onlara çok şey kazandıracak. En önemli nokta ise, karar vermelerinde ve kararı uygulamalarında onlara çok büyük bir farkındalık yaratacak" ifadelerini kullandı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE YARATTILAR"

Öğrencilerin geçirdiği süreç hakkında bilgi veren Sosyal Hizmet bölümü akademisyenlerinden Dr. Bilge Uyan Atay, "Bu proje dersi kapsamında öğrenciler toplumumuzda yaşayan azınlıkların ve ihtiyaç sahiplerinin kim olduğunu anladı. Kadınlar, çocuklar, gençler, cezaevinde yaşayan kişiler, yaşlılar veya engelliler hakkında araştırma yaptılar. Bu doğrultuda ilgilerini çeken sivil toplum kuruluşlarına gittiler ve oradan eğitim aldılar. Sonrasında ise kendileri tamamen sürdürülebilir olan proje yarattı" diye konuştu.

81 İLİ ANLATAN KARTLAR HAZIRLADILAR

4-7 yaş aralığındaki mülteci çocuklara yönelik yapılan 'Gezmeden Öğrenelim' isimli projede yer alan Sosyal Hizmet bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Betül Söylemez, "Son zamanlarda ülkemize gelen çok fazla mülteci kadın ve çocuk var. Çocuklar buraya geldiğinde coğrafyada nelerin meşhur, nelerin iyi veya kötü olduğunu pek fazla bilmiyor. Biz mülteci kadınlarla çalışırken aynı zamanda mülteci çocuklara da bir şekilde yardımcı olmak istedik. Sivil toplum kuruluşlarında kadınlar Türkçe veya dikiş nakış gibi dersleri alırken çocuklarını orada hazırlanan kreş ortamına bırakıyorlar. Biz de bu sırada onları gözlemleme fırsatı bulduk. Onlar için hazırladığımız kartların üzerinde, bir tarafında Türkçe bir tarafında Arapça olacak şekilde Türkiye'deki 81 ilin fotoğrafları, meşhur yerleri ve meşhur yiyecekleri yer alıyor" dedi.

CEZAEVİNDEKİ İNSANLARIN İFADE ÖZGÜLÜĞÜ İÇİN ÇALIŞTILAR

Bir başka STK ile 'Hapishanelerde İfade Özgürlüğü Projesi' için çalışan Sosyal Hizmet bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Esra Nur Güner ise şöyle konuştu:

"Projenin ana teması cezaevindeki insanların cezaevinde yaşadıkları problemleri nasıl başvuruya dönüştürebilecekleri ve nasıl dilekçe yazmaları gerektiğiydi. Sahip oldukları hakları ve hak arama yollarına dair bilgiler içeren dilekçe örnekleri hazırlayıp onlara gönderdik.

Cezaevindeki insanların nasıl sorunlarla karşılaştığını, nasıl uygulamalar ile karşı karşıya geldiğini ve nelere maruz kaldıklarını gördük. Türkiye'deki ceza infaz sistemi konusunda bilgi sahibi olduk. Ayrıca bizim dahil olduğumuz sivil toplum kuruluşunun da kendi yayınladığı kitap yayınları var. Bu kitap yayınları, cezaevindeki insanları kadın, çocuk, engelli ve LGBT gibi farklı 10 tematik gruba ayırmıştı. Bu tematik grupların kitaplarını okuyarak sorunları ayrı ayrı da ele almış ve öğrenmiş olduk."

Kaynak: DHA