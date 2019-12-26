Haberler » Güncel » Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti - Haber

Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti

Türk ve mülteci çocuklardan oluşan 90 kişilik çocuk grubu Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

26.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:30 Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti
Türk ve mülteci çocuklardan oluşan 90 kişilik çocuk grubu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini gezen 1. 2. ve 3. Sınıf 65'i mülteci 90 çocuk hayvanlarla ilgili bilgi aldıktan sonra onları elleriyle besledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Zafer İlkokulunun ortaklaşa düzenlediği programda amaç çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevgisini kazanmaları ve Türk, mülteci çocukların kaynaşmasını sağlamak. Ziyarette bulunan çocuklar özellikle de yavru hayvanlarla ilgilendi, onları besledi, sevdi ve gönüllerince eğlendi. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:32   "12. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği - Haber
19:29   Kastamonu kanyonda karacayı kurtaran itfaiyeci 1,5 saatte kurtardık - Haber
19:29   Uludağ'da geç gelen kar tatilcileri sevindirdi - Haber
19:27   Bayburt'ta ekonomik gelişmeler ele alındı - Haber
19:26   Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
18:26   Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Haber
18:22   Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
26.12.2019 19:37:15