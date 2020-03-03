Mülteci çocukların yaşadığı dramı gören oyuncu Seda Bakan, sütten kesildi

Türkiye, İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucu askerlerimizin şehit olmasının ardından Avrupa 'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açtı. Binlerce mülteci ise deniz ve kara yolu ile Avrupa'ya geçmek için sınır bölgelerine akın etti. Bu geçişlerde en büyük zararı gören ise çocuklar oldu. Çocukların yaşadığı dramı gören oyuncu Seda Bakan ise sütten kesildi.

GÖÇMENLERE SERT MÜDAHALELERDE BULUNULDU

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düşerken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik kurulu toplandı ve bir dizi kararlar alındı. Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıların açılması kararı da güvenlik kurulunda alınan kararlar arasında yer buldu. Türkiye'nin bu kararı sonrası on binlerce mülteci sınır bölgelerine akın etti ve 100 bini aşkın mülteci geçiş yaptı. Yunanistan ve Bulgaristan bu gelişmeler doğrultusunda tedbirlerini arttırdı ancak zaman zaman sert müdahalelerde bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZ VE AİLELERİ BENİ DARMADAĞIN ETTİ"

Geçtiğimiz sene Ağustos ayında ilk bebeğini kucağına alan 34 yaşındaki Seda Bakan, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile televizyonda izlediği göçmen videolarının kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Bakan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana; 'korkma, duanı et yat kızım. Ruhlardan değil insanlardan kork' derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini... Büyüdüm... Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlarda vardı hem de ne kötüler. Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler... Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağın etti..."

"BENİM SÜTÜM GERİ GELİR AMA GİDENLERİ KİMSE GERİ GETİREMEZ"

Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz... Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç susuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus..."