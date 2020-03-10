Menü
BBC
Haberler ›› Dünya ››Mülteci krizi İngiliz basınında: Times, Erdoğan'ın AB'yle yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazdı - Haberler

Mülteci krizi İngiliz basınında: Times, Erdoğan'ın AB'yle yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazdı

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı.

10.03.2020 06:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 06:15
Mülteci krizi İngiliz basınında: Times, Erdoğan'ın AB'yle yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazdı

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı. Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı. Gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı.

Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti. Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti.

Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanı yenilenmesi ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde "anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için" bir araya geleceklerini açıklamıştı.





Diğer gazeteler ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel gezisiyle ilgili olarak diğer İngiliz gazetelerinde de çeşitli haberler var.

Guardian gazetesi, AB liderlerinin Erdoğan'la "açık sözlü" bir diyaloğa girdiklerini kabul ettiklerini yazıyor.

Financial Times gazetesi AB'nin Türkiye'yle, "gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen" bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor.

Daily Telegraph gazetesine göre ise AB, göçmenleri birlik sınırları dışında tuması koşuluyla Türkiye'ye daha fazla maddi yardım yapabilir.

BBC
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Brüksel, Times, Dünya
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı Haberler
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Haberler
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Haberler
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu Haberler
AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı Haberler
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı