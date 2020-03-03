Mülteci krizi: Türkiye sınırına giden AB yetkilileri Yunanistan'la dayanışma mesajı verdi

Türkiye 'nin batı sınırlarını açması ve mültecilerin Yunanistan sınırına yığılmasıyla başlayan kriz, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek organları tarafından gözlemlendi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetlisi olarak Meriç sınırına gelen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın başbakanı Andej Plenkoviç, helikopter ile sınır boyundaki gelişmeleri izlediler.

AB yetkilileri daha sonra sınırdaki son durumla ilgili olarak Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros tarafından bilgilendirildiler.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Yunanistan'la dayanışma mesajı verdi, AB'nin birliğini sınayanların hayalkırıklığına uğrayacağını söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de AB delegeasyonunun ziyaretinin, Yunanistan'ın sınırlarının birliğin sınırları olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Miçotakis ve AB yetkilileri, basına yaptıkları açıklamalarda mültecilerin siyasete alet edilmemesi gerektiği vurguladı.

Miçotakis: Erdoğan, Suriye'deki savaşı unutturmak ve dikkati başka yerlere çekmek istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki mültecilerin Yunanistan sınırına yığılmasından doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Miçotakis, "Erdoğan Türkiye'yi ne yazık ki, insan kaçakçılığı yapanların durumuna düşürmüştür" dedi.

Kiryakos Miçotakis, "Aynı zamanda AB sınırları olan Yunanistan sınırlarını ve ülkesinin egemenlik haklarını savunmaya çalıştığını, oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki savaşı unutturmak ve dikkati başka yerlere çekmek için komşusu Yunanistan'ın sınırlarına mülteci gönderdiğini" söyledi.

Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa sınırlarının açıldığını söylemesi ve mültecilerin otobüslerle sınır bölgesine götürülmesi krizi, Yunanistan'ın sınırlarının doğrudan tehdit edilmesine yol açmıştır."

"Erdoğan'ın tehditlerine geçit yok" diyen Miçotakis, "Yunan sınır muhafızlarının bugüne dek 24 bin mültecinin sınırları geçme teşebbüsünü önlediğini" söyledi, "zaman zaman Yunan tarafına fırlatılan biber gazı fişeklerinin Türk malı olduğuna" dikkat çekti.

Miçotakis ayrıca AB'nin mültecilere karşı bugüne dek ortak bir siyaset uygulamadığından şikayetçi oldu ve Brüksel'in mülteciler konusunda Türkiye'ye de yardım etmesi gerektiğini söyledi.

AB: Türkiye mülteci anlaşmasına saygı göstermeli

AB yekilileri ise Yunanistan sınırlarında alınan önlemler için Yunan hükümetini ve sınır muhafızlarını tebrik etti. Yetkililer, Türkiye'nin 2016'da AB ile imzaladığı mülteci anlaşmasına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, mültecilerin "yalan haberlerin tuzağına düştüklerini" söyledi.

Ursula Von der Leyen, "AB'nin birlik ve beraberliğini sınamak isteyenler büyük bir yanılgı içindedir. Türkiye bizim düşmanımız değildir ancak insanları da buna alet etmemelidir" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı ayrıca AB'nin dayanışma fonundan Yunanistan'a 700 milyon euro mali yardım yapılacağını ve sınırlardaki FRONTEX gücünün 7 bot, 2 helikopter, 1 gözetleme uçağı ve 100 personel ile takviye edileceğini açıkladı.

Bu arada mültecilerin durumu ile ilgili olarak Yunanistan'ın çağrısı üzerine Çarşamba günü AB İçişleri Bakanlarının, Cuma günü de AB Dışişleri Bakanlarının toplanacağı açıklandı.

Borisov: Erdoğan, zirve teklifimi reddetti

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise euractiv.com'a verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci krizi için bir zirve toplanması önerisini kabul etmediğini söyledi.

Türkiye'yi ziyaret ederek Erdoğan ile görüşen Borisov, "Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan ve Almanya arasında başkentleri Sofya'da bir zirve düzenlenmesini önerdiğini ancak Erdoğan'ın Miçotakis ile aynı masada oturmayı reddettiğini" söyledi.

Borisov, Erdoğan'ın buna gerekçe olarak "Yunan polisinin sınırdaki mültecilere karşı gösterdiği şiddeti ve çatışmalarda iki mültecinin öldürülmesini ve birinin de ağır yaralanmasını gösterdiğini" belirtti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas "Yunan sınır muhafızlarının sınırda kimseye ateş açmadığını, bu gibi yalan haberlerin ortamın daha fazla gerginleşmesine neden olduğunu" söylemişti.