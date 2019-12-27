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Mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi Avrupa ve ABD'de açılacak

Dünya çapında mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi 2020'de Avrupa ve ABD'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

27.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:08 Mülteci krizini konu alan
Dünya çapında mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi 2020'de ve ABD'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Sergiyi düzenleyen Patrice Vallette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisinin dünyadaki mülteci krizi konusunda farkındalığı artırma girişimi olduğunu söyledi.
Vallette, sergiyi daha fazla şehre götürmek istediklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler ile (BM) 20 Haziran 2020'den itibaren New York'tan başlayan bir sergi düzenlemeyi görüşüyoruz." dedi.
Projenin bir fotoğraf sergisi olduğunun altını çizen Vallette, "Bu proje sadece bir sergi olmasına rağmen, daha fazla gösterilmeli çünkü kriz hakkında daha fazla konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.
Vallette, fotoğrafların Avrupa'da da sergilenmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.
Fotoğraf sergisi, "zaman içinde mültecilerin tehlikeli yolculuğunu yakından takip eden ve fotoğrafını çeken" ödüllü fotoğrafçıların eserlerini bir araya getiriyor.
Mülteci başlığı altında yapılan sergide, Atılgan Özdil (Türkiye-Anadolu Ajansı), İssa Touma (Suriye), Roland Neveu (Fransa), Fabiola Ferrero (Venezuela), Yalda Moaiery'nin (İran) fotoğrafları yer alıyor.
Sergi ilk kez 2016'da Kuala Lumpur'da, daha sonra 2017'de Bangkok ve Ankara'da düzenlendi. Sergi, bu yılın kasım ayında da Kuzey Tayland'ın Chiang Mai kentinde halkla ile buluştu.
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu serginin Washington ve Los Angeles gibi diğer ABD şehirlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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