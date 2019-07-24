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Mülteciler arasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesine operasyon

Çanakkale'de 49 mülteciyle birlikte Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi yakalandı.

24.07.2019 11:12 Mülteciler arasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesine operasyon
Çanakkale'de 49 mülteciyle birlikte Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi yakalandı.

Çanakkale polisi aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda kadın ve çocuklardan oluşan 49 kişilik mülteci grubu yakaladı. Ekiplerin yaptığı kimlik kontrolünde mültecilerin arasına karışarak yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi eski asker olduğu belirtilen bir kişi de yakalandı. Mültecilerin işlemleri devam ederken FETÖ üyesi eski asker alınan sağlık raporunun ardından ilgili şubeye teslim edildi. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık'ta bulunan geri gönderme istasyonuna teslim edilecekler. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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