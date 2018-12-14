Mülteciler, Çalışma Hayatına Hazırlanıyor

Mersin
'de mültecilerin çalışma hayatına hazırlanmasına yönelik seminer düzenlendi. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu (UNHCR), ACTED ve İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işbirlikleriyle yürütülen 'Mültecilerin Çalışma Haklarından Yararlanmasını Sağlamak, Geçim Kaynakları ve Mikro İşletmelerinin Başarılı Bir Şekilde Gelişmesini Desteklemek' konulu seminerde, İŞKUR
Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu, geçici koruma sağlanan vatandaşlara kurumun verdiği hizmetleri anlattı.
Program sonunda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen İş Kulüpleri Projesine katılan Suriyeli katılımcılara 'İş Kulüpleri Katılım Belgesi' takdim edildi. - MERSİN
14 Aralık 2018 Cuma 13:31