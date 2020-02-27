Mülteciler İçin Güçlü Sivil Toplum Projesi kapanış programı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Mülteciler İçin Güçlü Sivil Toplum Projesinde şimdiye kadar birbirinden ayrı çalışan farklı sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiklerini, bütüncül bir strateji oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) desteği ve KADEM'in yürütücülüğünde uygulanmaya başlanan "Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi"nin kapanış programı Fatih'te bir otelde yapıldı.

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, kapanış programında yaptığı konuşmada, KADEM olarak toplumun huzuruna hizmet eden bir çalışmanın daha tamamlanmasını sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Dünyada mesafelerin anlamını yitirdiği bir dönemden geçildiğini, teknolojik ilerlemeler sonucu, ulaşım ve haberleşmenin büyük bir hızla geliştiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, söz konusu imkanlar sayesinde istenilen herhangi bir şeye dünyanın neresinde olursa olsun ulaşılabildiğini söyledi.

Bununla birlikte bir yerden başka bir yere gitmenin de her geçen gün daha da kolaylaştığını belirten Gümrükçüoğlu, daha çok ulaşım kolaylığı anlamına gelen bu şartların bazı güç dengelerini de etkilediğini ifade etti.

Çok uzak ülkelerden gelen insanların kendi çıkarları doğrultusunda güç kullanarak bazı yerli halkları ülkelerinden uzaklaştırabildiğini dile getiren Gümrükçüoğlu, belli coğrafyaların asıl sakinlerinin iradeleri dışında hareket etmeye zorlanıp göçe sürüklenebildiğini, kendilerini yeni bir yurt arayışı içinde bulduklarını söyledi.

Bu durumun da mülteci sorunu diye genelleştirilen bir olguyla insanlığı karşı karşıya bıraktığını aktaran Gümrükçüoğlu, "Bu meselenin ardından maalesef büyük dram ve pek çok hikaye bulunuyor. Küresel dengeleri yerinden oynatan iltica talepleri karşısında hiçbir ülkenin uzaklığı ve yakınlığı, meseleye duyarsız kalması için bir gerekçe olamaz. Fakat ülkemiz mülteciler ve zorunlu göç hareketine maruz kalanlar için önemli bir yerde bulunuyor. Bu kritik yerin şüphesiz önemi son geçen 15 yılda daha da arttı. Ne yazık ki komşumuz Suriye'de 9 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş sebebiyle ülke içi ve dışında, 13 milyondan fazla Suriyeli göç etmek zorunda kaldı. Birçok ülke bu insanlara kapılarını kapatırken, bizler kucak açtık, onlarla imkanlarımızı paylaştık." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, BM verilerine göre de Türkiye'nin, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu vurguladı.

KADEM'in kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapmayı kendine misyon edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Gümrükçüoğlu,"Kadın hakları ve kadın mağduriyetleri ile ilgili meseleleri, bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyor ve kendi çözüm önerilerimizi üretmeye çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla birlikte birçok proje, eğitim, çalıştay düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz." dedi.

Suriye'deki savaşın mağdurlarının çoğunun kadınlar ve çocuklar olduğunu hatırlatan Gümrükçüoğlu, "Türkiye'de yaşamaya başlayan mülteci nüfusa baktığımızda yüzde 70'inin 0-18 yaş arasındaki çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Savaş sırasında en acımasız muamelelere maruz kalan bu kadınlar, hayatlarının belki de en zor kararını vererek vatanlarını ailelerini, geçmişlerini arkada bırakıp, o ağır yükü omuzlanıp, başka ülkelere göç ettiler. Kadınlar bir yandan yeni bir ülkede hayat mücadelesi verirken diğer yandan beraberinde getirdikleri çocukları büyütmeye gayret ettiler." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, KADEM'in, Suriyeli kadınların yaşadığı bu sıkıntıları hem ulusal hem de uluslararası platformlarda dile getirerek, onların sesi olmaya gayret ettiğini ifade etti.

Bu anlamda Türkiye'de yaşayan sığınmacı kadınlarla ilgili çözüm odaklı politika üretmesine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında Sığınmacı Kadınlar Sosyo Ekonomik Araştırma Merkezini kurduklarını anlatan Gümrükçüoğlu, bu merkezde kadınların ekonomik ve sosyal hayata uyum sağlamaları konusunda destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ayrıca Suriyeli sığınmacı kadın ve ailelerine yönelik toplumsal uyum projesini de gerçekleştirdiklerini aktaran Gümrükçüoğlu, burada da Türkiye'ye sığınan mülteci kadınların uyum süreçlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadınlar Göç Yolunda Projesi'nde ise mülteci kadınların hem psikolojik rehabilitasyonlarını hem de kültürel entegrasyonlarını sağlamalarına yardımcı olduklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Birbirinin tamamlayıcısı olan bu projelerin, sürdürülebilirlik anlamında çok önemli hizmet verdiği kanısındayım. Mülteciler İçin Güçlü Sivil Toplum Projesinin de bunlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bu projede şimdiye kadar birbirinden ayrı çalışan farklı sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdik. Bu önemli bir başarıydı. Bütüncül bir strateji oluşturmaya gayret ettik. Mülteciler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeye çalıştık." dedi.

"12 ilden 31 proje hibe almaya hak kazandı"

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'ndan Meltem Bektaş Bayrambey de Mülteciler İçin Güçlü Sivil Toplum Projesi'nin, Sivil Toplum Destek Programı 2. dönem kapsamında hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Sivil Toplum Destek Programının yaklaşık 4 milyon avroluk bütçesiyle sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesini, sivil toplum diyaloğunun arttırılmasını amaçladıklarını belirten Bayrambey, "Bu destek programı kapsamında Türkiye'nin 12 ilinden 31 proje hibe almaya hak kazandı. Her proje için de yaklaşık 12-15 ay uygulama süresi ön görüldü. KADEM'in projesi, 12 aylık bir projeydi." dedi.

Mülteciler İçin Güçlü Sivil Toplum Projesi'nin, önemli bir proje olduğunu dile getiren Bayrambey, "Çünkü mültecilerle ilgili ülkemizde yapılması gereken çok şey var. Ülkemiz dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Bu kadar büyük bir mülteci nüfusunu ağırlamak beklenmedik bir gelişmeydi. Bir sürü projemiz var bu konuda. AB mali yardımları olarak bu konuda desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu proje ile önemli çıktılar elde edildiğini düşünüyorum ve bir sonraki projelere de önemli girdiler sağlayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Kapanış programına ayrıca KADEM Dış İlişkiler ve Projeler Direktörü Sezen Güngör ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA