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Mülteciler tarlalardan geçerek Pazarkule'ye ulaşmaya çalışıyor

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.

28.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:35Mülteciler tarlalardan geçerek Pazarkule'ye ulaşmaya çalışıyor
'de rejim güçlerinin 'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan 'ye akın etti.
Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görülüyor.
Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri'ne ulaşmaya çalışıyorlar.
(Koray Ustabaşı/İHA)

Edirne, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 10:46:04