Mülteciler Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine direniyor
Mülteciler Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine direniyor Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe giderek artıyor.
08.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:49
Mülteciler Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine direniyor
EDİRNE - Edirne 'de, Yunanistan 'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe giderek artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı sıkıyor. Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 'umut' yolculuğuna çıkan mültecilerin akını Edirne'ye devam ediyor.'Komşu' orantısız güçten vazgeçmiyor11'inci gününde, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişlerini sürdüren 5 bin civarında mülteciye, Yunan askerleri orantısız güç uygulamaya devam ediyor.Tampon bölgede bulunan jiletli tellerden oluşan 12 kilometrelik sınır hattı boyuna Yunan askerleri Türk tarafına yağmur gibi biber gazı göndermeye devam ediyor. Öte yandan, bazı mültecilerin söz konusu gaz bombalarından ciddi derecede yaralar aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
EDİRNE - Edirne 'de, Yunanistan 'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe giderek artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı sıkıyor. Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 'umut' yolculuğuna çıkan mültecilerin akını Edirne'ye devam ediyor.'Komşu' orantısız güçten vazgeçmiyor11'inci gününde, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişlerini sürdüren 5 bin civarında mülteciye, Yunan askerleri orantısız güç uygulamaya devam ediyor.Tampon bölgede bulunan jiletli tellerden oluşan 12 kilometrelik sınır hattı boyuna Yunan askerleri Türk tarafına yağmur gibi biber gazı göndermeye devam ediyor. Öte yandan, bazı mültecilerin söz konusu gaz bombalarından ciddi derecede yaralar aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mülteciler Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine direniyor
Etiketler : Yunanistan, Edirne, Genel
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