30.06.2019 20:08
Haberler » Dünya » Haber

Mültecileri kurtardıktan sonra tutuklanan kaptan Racekete: Polis botunu sıkıştırdığım için pişmanım

Mültecileri kurtardıktan sonra tutuklanan kaptan Racekete: Polis botunu sıkıştırdığım için pişmanım

Akdeniz'de kurtardığı mülteciler ile birlikte Roma yönetiminin yasaklamasına rağmen İtalya'nın Lampedusa adasına yanaşan ve ardından tutuklanan Alman kaptan polis botunu iskelede sıkıştırdığı için pişman olduğunu söyledi

Akdeniz 'de kurtardığı mülteciler ile birlikte Roma yönetiminin yasaklamasına rağmen İtalya 'nın Lampedusa adasına yanaşan ve ardından tutuklanan Alman kaptan polis botunu iskelede sıkıştırdığı için pişman olduğunu söyledi.

Sea-Watch 3 isimli arama kurtarma gemisinin kaptanı Carola Racekete'nin avukatı Alessandro Gamberini, uluslararası sularda onlarca mülteci ile birlikte dolaştıktan sonra Lampedusa adasına yanaşırken polis botuna fazla yaklaştığını fark eder etmez kaptanın motorları kapattığını belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Akdeniz , İtalya , Lampedusa , Polis , Dünya

Son Dakika Haberleri
20:22 Libya'da 6 Türkün alıkonulmasına Türkiye'den tepki: Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir
20:22 Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, sıcaklar 7 can aldı
20:07 Mültecileri kurtardıktan sonra tutuklanan kaptan Racekete: Polis botunu sıkıştırdığım için pişmanım
18:52 Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki
18:37 İstanbul'da Onur Haftası gerginliği
17:52 Sudan'da asker karşıtı on binlerce kişi yeniden sokaklarda
17:24 Akar'dan Libya'da Hafter güçlerinin tehdidine 'Bedeli ağır olur' yanıtı