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Mültecileri taşıyan araç devrildi: 10 yaralı

Mültecileri taşıyan araç devrildi: 10 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mültecileri taşıyan aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

04.08.2019 16:21
Mültecileri taşıyan araç devrildi: 10 yaralı
Mültecileri taşıyan araç devrildi: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mültecileri taşıyan aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 55'inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada yabancı uyruklu olduğu belirlenen 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Olay yerine giden ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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