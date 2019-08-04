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Mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Şanlıurfa'da mültecileri taşıyan minibüsün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

04.08.2019 16:25
Mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
Şanlıurfa'da mültecileri taşıyan minibüsün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 55'inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada yabancı uyruklu olduğu belirlenen 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Olay yerine giden ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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