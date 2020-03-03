Sınırı geçmeye çalışan mültecileri vuran Yunan askeri kameralara el salladı

Avrupa hayali ile Edirne'den Meriç nehrini aşarak Yunanistan 'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı.

KAMERALARI GÖRÜNCE EL SALLADI

Meriç nehrinde botlarla devriye atan yüzleri maskeli Yunan askerleri kameraları görünce yaparak el salladı.

Mültecilerin geçişine kesinlikle izin vermeyen Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin sınırı geçmemesi için her türlü şiddete başvuruyor.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinden bindikleri altı metrelik lastik bot ile denize açılan mülteciler, İstanköy adasına yaklaşınca Yunan sahil güvenlik botu tarafından önleri kesilerek durduruldu.

Buna rağmen göçmenler dönmeyince bu kez Yunan askerleri ateş açtı. Silah sesleri Akyarlar sahilinden duyuldu. Göçmenlerin bot ve tekneyi batırma tehdidi almasından sonra bu kez Yunan sahil güvenlik botları göçmen botlarına burunlarını dayayarak Türk karasularına sürmeye çalıştı.