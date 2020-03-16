Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor
Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor 30 mülteci daha Meriç Nehrini botla geçmeyi başardı Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteciden 30'u daha Meriç Nehrinden botla sınırı geçmeyi başardı.
16.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:11
Mültecilerin Avrupa 'ya geçişi sürüyor30 mülteci daha Meriç Nehrini botla geçmeyi başardı
EDİRNE - Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteciden 30'u daha Meriç Nehrinden botla sınırı geçmeyi başardı. Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek için sınıra akın etmişti. Binlerce mülteci sınır kapısından Yunanistan'a girmek için çaba gösterirken, binlercesi de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde 30 mülteci daha Meriç Nehrini botla karşıya geçerken görüntülendi. Nehir kıyısına gelen göçmenler, 5-6 kişilik gruplar halinde bindikleri botla karşıya geçmeyi başardı. Karşı kıyıya çıkan mülteciler, daha sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu.
EDİRNE - Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteciden 30'u daha Meriç Nehrinden botla sınırı geçmeyi başardı. Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek için sınıra akın etmişti. Binlerce mülteci sınır kapısından Yunanistan'a girmek için çaba gösterirken, binlercesi de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde 30 mülteci daha Meriç Nehrini botla karşıya geçerken görüntülendi. Nehir kıyısına gelen göçmenler, 5-6 kişilik gruplar halinde bindikleri botla karşıya geçmeyi başardı. Karşı kıyıya çıkan mülteciler, daha sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor
Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Meriç, Genel
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