"Mültecilerin geçim kaynakları ve istihdam edilebilirliği" konusu konferansta ele alındı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Belfast Queen's Üniversitesi Senatör George J. Mitchell Küresel Barış, Güvenlik ve Adalet Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen "Türkiye'de Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Sosyal Dönüşüm" konulu projenin ön bulguları paylaşıldı.

Dünyada ve Türkiye'de mültecilerin entegrasyonu için geçim kaynakları ve istihdamla sosyoekonomik uyumu ve bu alanda sosyal girişimcilik gibi konuların ele alındığı çalışma kapsamında, üniversitenin Santralistanbul kampüsünde, "Sosyal Girişimciliği İrdelemek: Mültecilerin Geçim Kaynakları ve İstihdam Edilebilirliği" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansta, 2018 Ocak-2020 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin ön bulgular paylaşılırken, mültecilerin geçim kaynakları ve sürdürülebilirliği açısından sosyal girişimcilik, mülteci girişimciliği, sivil toplum kuruluşlarının mülteciler için sağladığı beceri ve geliştirici veya istihdama yönelik faaliyetleri ile doğrudan STK'larda istihdam olanaklarının sunduğu imkanlar da değerlendirildi.

Konferansta konuşan Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Suriyelilerle ilgili sosyal girişimcilik ve istihdam üzerine yapılan araştırmayı global olarak ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'de yapılan çalışmada özellikle İstanbul'a yoğunlaştıklarını aktaran Semerci, farklı STK'larla iletişime geçtiklerini, online olarak ve telefon görüşmeleriyle röportajlar yaptıklarını söyledi.

Konuya ilişkin yaptıkları araştırmalarda da kutuplaşma ve mülteci karşıtlığı konuları üzerine yoğunlaştıklarını dile getiren Semerci, şu bilgileri verdi:

"Mültecilere yönelik sosyal tepkiyi anlamak için bu tür konular üzerine çalışıyoruz. Haklar konusuna baktığımızda şunun altını çizmek istiyoruz, kullanılan dil çok önemli. Mesela mülteci hakkı diye bahsediyoruz ancak bu aynı zamanda insan, kadın, çocuk hakları da oluyor. İnsan haklarına göre herkes eşit haklara sahiptir. Çünkü onlar insan, onlar çocuk, mülteci statüleri ya da içinde bulundukları durum önemli olmaksızın insan haklarına sahip."

Araştırmaya göre, sosyal girişimcilikte yaratıcılığın önemli olduğunu vurgulayan Semerci, yaratıcı ve yeni olan fikirlerin meslek açısından da faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

"Fikir aslında çok basit, ör, üret, sat ve kazan"

Konferansa katılan Belfast Queen's Üniversitesi Tarih Fakültesinden Dr. Fiona Murphy de araştırmada Suriyeli kadınların örgü örerek nasıl bir girişimcilik örneği sergilediğini anlattı.

Murphy, "Suriyeli mülteci kadınlar bir araya gelerek daire şeklinde oturuyorlar ve iplerle kazak, atkı, oyuncak ayı, bebek giysileri örüyorlar. Rengarenk çok güzel kıyafet üretiyorlar. Daha sonra bunları sosyal medya üzerinden satıyorlar. Fikir aslında çok basit, ör, üret, sat ve kazan. Kendi bütçelerine ekonomik katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

Konferansa, Belfast Queen's Üniversitesi Tarih Fakültesinden Dr. Evropi Chatzipanagiotidou, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA