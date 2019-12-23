Haberler » 3. Sayfa » Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü - Haberler

Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü

Burdur'un Bucak ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangında 3 mültecinin yaşadığı konteyner küle döndü.

23.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:25 Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü
'un ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangında 3 mültecinin yaşadığı konteyner küle döndü.

Edinilen bilgilere, Bucak ilçe çöplüğünde saat 15.30 sıralarında mültecilerin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Mülteciler yemek yapmaya çalışırken tüpten çıkan alevler büyüyüp bütün konteyneri sardı. Korku ile kendilerini dışarıya atan mülteciler yanmaktan son anda kurtuldu. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine vermesi üzerine olay yerine gelen Bucak itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Konteynerde yaşayan mültecilerin eşyaları ise tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. - BURDUR

Burdur, Bucak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:44   Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) BM raporundaki ifadeleri karşılayan bir... - Haberler
18:43   Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Arda, parti yönetimini eleştirdi - Haberler
18:42   Çelik: "Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline... - Haberler
18:36   Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Tatmin edici bir karar değil, maalesef... - Haberler
18:35   AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar... - Haberler
17:43   Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası - Haberler
17:33   Genç hemşirenin, hastane tuvaletinde cesedi bulundu! - Haberler
17:27   Yunanistan'da Türk diplomata çirkin saldırı - Haberler
16:07   Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Haberler
15:36   Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Haberler
23.12.2019 18:48:00