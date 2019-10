Mültecilerle ilgili STK'lar Arapça Kitap Fuarı'na katıldı

"Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla düzenlenen "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevini ağırlıyor.Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuara, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevinin yanı sıra mültecilerle ilgili çalışmalar yapan çeşitli STK'lar da katıldı.Ana Merkezi İstanbul'da olan ve Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye Afrin'de faaliyet gösteren "İnsan Psikososyal Destek Derneği'nin sosyal etkinlik sorumlusu Khaled Kheder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mültecilerle ilgili yaptıkları çalışmalarda özellikle çocuklara ayrı bir önem gösterdiklerini söyledi.Kızılay ile iş birliği içinde olduklarını belirten Kheder, "Savaştan kaçan Araplara psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul'da da birçok Arap yaşıyor ve bu nedenle birçok problemleri var, aralarında travma yaşayanlar da var. Biz aynı zamanda bu kişilere danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi."5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na ilk kez katıldıklarını ve dernek olarak fuar içerisinde çocuklara özel etkinlik alanı oluşturduklarına değinen Kheder, şöyle konuştu:"Burada mülteci çocuklarla tiyatro, oyunlar, yarışmalar gibi birçok aktivite yaptık. Bildiğiniz gibi savaştan dolayı birçok sorun ortaya çıkıyor. Birçok kişi anksiyete, depresyon yaşayabiliyor. Biz bu tarz sıkıntıları en aza düşürmek adına çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Dernek bünyesinde bu anlamda çocuklara özel yaptığımız derslerin yanı sıra tüm ailesini kaybeden ve ruhsal travma yaşayan çocuklarla sanat terapileri yapıyoruz. En azından yaşadıkları atmosferden çıkartarak, onlara daha iyi bir ortam oluşturuyoruz."Kheder, ayrıca savaştan kaçan sığınmacıların buradaki entegrasyon sürecine yardım etmelerinden dolayı Türk vatandaşlarına teşekkür etti."Türkiye artık dünyanın başülkesi"Fuara katılan Değerlerin İnşası İçin İnsan Derneği Genel Müdürü Muhammed Kessar da İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini belirterek, 18 yaşına kadar tüm çocuklara değerler eğitimi verdiklerini aktardı.Kessar, kurum olarak genç nesilleri sosyal alanda daha aktif hale getirmek istediklerine vurgu yaparak, "Genel merkezimiz Başakşehir'de. Eğitimlere katılanlar arasında genellikle Yemenliler, Iraklılar ve Suriyeliler oluyor. Bizim için insan dünyadaki en büyük değerdir. Biz verdiğimiz eğitimlerle insanların var olan değerlerini ortaya çıkarmayı amaç ediniyoruz." diye konuştu.Fuarı başarılı bulduğunu dile getiren Kessar, "Biz de aslında sosyalleşme anlamında bu fuarda gerçekleşen birlikteliğin her alanda olmasını amaçlıyoruz. Türkiye'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Irk, din ayrımı yapmadan herkese kapılarını açtı. Bence Türkiye artık bu anlamda dünyanın bir başülkesidir." diye konuştu."Hedef kitlemiz daha çocuklar"Yine mülteciler ve sığınmacılar üzerine çalışmalar yapan bir grup gencin sosyal medya üzerinden başlattığı "Amman Gönüllü Elçiler"in sorumlusu Balkis Kurbeh ise gruplarının içerisinde Arapların yanı sıra Türkiye'den ve çeşitli Avrupa ülkelerinden de kendilerine destek olan birçok gönüllü olduğunu aktardı.Kurbeh, savaştan kaçan insanlara yardım faaliyetlerinin yanı sıra fuarda da çocuklara özel etkinlikler düzenlediklerine işaret ederek, şunları anlattı:"Bizim merkezimiz de İstanbul Fatih'te. Toplumun her kesimine hitap eden birçok çeşitli aktivitelerimiz var. Mesela Ramazanda birçok mülteci ailesinin evine konuk oluyoruz, sohbet eşliğinde iftar yapıyoruz. Ayrıca gençlere ve çocuklara özel İngilizce, photoshop ve tasarım gibi derslerimiz var. Aynı şekilde gönüllülerimiz için de bazı kurslarımız oluyor. Psikoloji, halkla ilişkiler ve iletişim üzerine çeşitli atölye çalışmalarını gönüllüler için yapıyoruz. Hedef kitlemiz daha çok çocuklar. Her yaş grubuna aktivitelere düzenliyoruz."