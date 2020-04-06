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MultiGift, geleneksel ramazan kolilerinin yerini almaya hazırlanıyor

Multinet Up'ın çalışanların ve kurumların ihtiyacına göre özelleştirilebilir kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift, Ramazan ayında geleneksel olarak çalışanlara verilen koli yardımlarına teknolojik, hijyenik ve pratik bir çözüm alternatifi sunuyor.

06.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:32
MultiGift, geleneksel ramazan kolilerinin yerini almaya hazırlanıyor
Multinet Up 'ın çalışanların ve kurumların ihtiyacına göre özelleştirilebilir kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift, Ramazan ayında geleneksel olarak çalışanlara verilen koli yardımlarına teknolojik, hijyenik ve pratik bir çözüm alternatifi sunuyor.
Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, MultiGift, kurumlara tek fatura ile operasyonel kolaylık ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu sunarken, aynı zamanda firmaların koli temini, erzak tedariki, muhafazası ve dağıtımı gibi zorlu süreçlerini de ortadan kaldırıyor.
MultiGift ile çalışanlara 20 bine yakın market ve perakende noktasında harcayabilecekleri Ramazan yardım bakiyesi tanımlanabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, sosyal yardım ve özel gün hediyelerinin birçok kurum için çalışana verilen değerin güzel bir ifadesi olduğunu belirterek, "Özellikle Ramazan ayında yardımlaşma geleneğinin yaşatılması açısından da Ramazan yardım paketleri öne çıkıyor. Fakat bu paketlerin hazırlanması ve lojistik süreçleri önemli bir iş yükü doğuruyor. Ayrıca, salgınla mücadele önlemleri kapsamında gıda ile temasın da en aza indirgenmesi gerekiyor. Bu durum da göz önünde bulundurulduğunda yardım kolilerinin tamamen hijyenik koşullarda hazırlanması ve çalışanların evine ulaştırılması özellikle hassas olunması gereken bir konu. Bu süreç kurum yetkililerini daha da zorlayıcı bir operasyon ile karşı karşıya bırakıyor." ifadelerini kullandı.
Kuş, MultiGift'in koli hazırlama ve dağıtma süreçlerindeki sorunları ve riskleri tamamen ortadan kaldırdığını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çalışanlar, bakiyelerini Türkiye'nin 81 ilinde giyimden gıdaya, anne-bebek ürünlerinden ev eşyası, elektroniğe kadar farklı kategoride 20 bine yakın noktada geçerli MultiGift ağımızda özgürce harcayabiliyor. Kolilerin içeriği her çalışanın ihtiyacını tam olarak karşılayamayabiliyor; fakat her çalışanın kendi ihtiyacına yönelik değerlendirebileceği MultiGift, her yaş ve kültürden çalışana hitap ediyor. Kurum yetkilisi, çalışan sayısı fark etmeksizin tüm çalışanlarının işlemlerini tek kart üzerinden ve tek fatura ile gerçekleştirebiliyor. Tüm bu avantajları dolayısıyla MultiGift firma yetkililerinin çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında yalnızca Ramazan'da değil tüm sene tercih ediliyor. Doğum günü, evlilik, satış motivasyon, yılbaşı hediyelerinde; kıdem ödüllerinde ve sosyal yardım uygulamalarında hem çalışanları mutlu ediyor hem de firma yetkililerine zaman ve iş gücünden tasarruf ettiriyor."
Multinet Up, Ramazan yardımlarında MultiGift'i tercih eden işverenlere özel bir kampanya hayata geçirdi. Kampanya, market veya perakende paketlerinden yapılan MultiGift alımlarında 10 bin TL'ye kadar hediye bakiye kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.multinet.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Multinet Giftcard, Up, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››MultiGift, geleneksel ramazan kolilerinin yerini almaya hazırlanıyor - Ekonomi

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