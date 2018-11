Multinet Up Ayrıcalıkları Zorlu Center'da da Kazandırıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23



Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up 'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan marka iş birlikleri ve fırsatları Zorlu Center 'da devam ediyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet'in mobil uygulaması MultiPay ile kullanıcılar, Zorlu'daki kampanyada yer alan restoranlarda yapacakları 30 TL ve üzeri her harcamada yüzde 10 TATLIPARA hediye kazanıyor. Kullanıcılar, TATLIPARA bakiyelerini 40 bin üye iş yerinden istedikleri noktada harcayabiliyor.Multinet kartlarıyla ya da MultiPay uygulaması üzerinden ödeme yapabilen kullanıcıların kampanyadan faydalanmak için harcama yapacakları restoranı seçip "Bugün Buradayım" butonuna basmaları yeterli olacak. 31 Aralık 'a kadar geçerli kampanyada kullanıcılar en fazla 25 TL kazanabiliyor. Türkiye 'nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş yeri ağı bulunan Multinet Up, iş ortaklarının yemek giderlerinden akaryakıta, araç kiralamadan toplu satın almaya, uçak biletinden kargo ihtiyacına kadar tüm gereksinimleri için çözümler sunuyor.Multinet Up'ın hızlı ve güvenli ödeme seçeneği sunan mobil cüzdanı MultiPay, karekod ile mobil ödeme kolaylığı sağlıyor. MultiPay üzerinden sanal kart yaratma ve para yükleme fonksiyonu ile fiziksel karta ihtiyaç olmadan avantajlı kampanyalara dahil olarak hem kazanç sağlamak hem de kolaylıkla alışveriş yapabilmek de mümkün oluyor.