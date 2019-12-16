Haberler » Güncel » Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık oldu - Haber

Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık oldu

Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bora Işık atandı.

16.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:32Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık oldu
Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet 'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bora Işık atandı.
Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, 15 yılı aşkın süredir çeşitli şirketlerde dijital pazarlama, strateji ve iş geliştirme alanlarında liderlik yapan Bora Işık, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla Multinet Up'ın pazarlama faaliyetlerini yönetecek.
İş hayatına 2004 yılında MT olarak Akbank'ta başlayan Işık, pazarlama, iş geliştirme, dijital kanallar yönetimi olmak üzere çeşitli birimlerde görev aldı. 2012'de ödeme sistemleri sektörüne geçerek Bankalararası Kart Merkezi'nde Pazarlama ve Yeni İş Geliştirmeden Sorumlu Müdür olarak görev yaptı.
2014'te n11.com şirketinde Pazarlama Direktörü görevine getirilen Işık, 2018'de Avansas.com'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak kariyerine devam etti. Buradaki görevinin ardından TatilBudur.com'da Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Işık, Kasım 2019'dan itibaren Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Multinet Giftcard, Bora Füzesi, CEO, Up, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19 HAVA KİRLİLİĞİ KALBİ SİGARA KADAR TEHDİT EDİYOR (GÖRÜNTÜ DÜZELTEREK YENİDEN) - Haber
13:18 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı: 11 ayda aile içi şiddet konularında maalesef 40 kişi hayatını... - Haber
13:18 Hasankeyf'teki 609 yıllık Er- Rızk Camisi'nin ana gövdesi taşındı - Haber
13:18 OPPO'dan teknolojiseverler için yılbaşı hediyesi seçenekleri - Haber
13:18 Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:19:32