Multinet Up'tan 2019 değerlendirmesi

Dijital ekosisteminde 200 binin üzerinde kuruma dokunan yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up , faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde teknoloji tabanlı ürün ve servisleri ile paydaşlarının dijitalleşmesine katkı sunmaya devam ediyor.Multinet Up'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, şirketin son dönem yatırımları ve 2020 hedeflerini paylaştı.1999'da yemek kartı sektöründe faaliyete başlayan Multinet Up'ın, 2012'den itibaren teknoloji yatırımlarına ve dijitalleşmeye odaklanmasının bir sonucu olarak bugün yeni nesil bir finansal teknoloji şirketine dönüştüğünü belirten Şener, "Dijital tabanlı iş modelleri özellikle son yıllarda sektör kavramının etkisini yitirerek sektörler arasındaki duvarların kalkmasına sebep oluyor. Yemek kartı, akaryakıt, esnek yan haklar, ödüllendirme, seyahat ve konaklama, araç kiralama çözümleri ve finansal servisler hizmetleri ile Multinet Up'ın herhangi bir sektör tarafından tanımlanmamış veya sınırlandırılmamış bir ekosistemi var. Bu bizi özel yapıyor." ifadelerini kullandı.BKM'nin hazırladığı fintech ekosistem haritasında 2019 yılında da banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirket olduklarına işaret eden Şener, şunları kaydetti:"İştiraklerimiz ininal, ipara, GastroClub, Yesclub ve teknoloji şirketimiz inventiv ile Türkiye'nin en büyük fintech grubuyuz. 2019, ilklere ve başarılara imza attığımız bir sene daha oldu. Nisan ayında logomuzu değiştirerek marka yüzümüzü yeniledik ve tüm alt markalarımızı bir çatı altında birleştirdik. Ekosistemimizdeki oyuncuların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kazan-kazan prensibi ile kurmakta olduğumuz iş birliklerine 2019'da yenilerini ekledik. Mayıs ayında dünya devi AliPay, Türkiye'de ilk fintech ortağı olarak ininal ve Multinet Up'ı tercih etti. 5 şehirde pilot uygulama başlattık, Çinli turistlerin Multinet Up'ın anlaşmalı üye iş yerlerinde ve Dorak Holding noktalarında Alipay'i kullanarak QR kodla ödeme yapmasını sağladık. Temmuz ayında iştirakimiz ininal, dijital ödemeler sektöründe dünya lideri Visa ile uzun vadeli bir iş birliğine imza atarak cüzdan ve kartlarını yeniledi. Eylül ayında hayata geçirdiğimiz kurumsal WhatsApp hattımız ile müşterilerimize artık arkadaşları kadar yakınız. 3 ay olmasına rağmen çağrılarımızın yüzde 10'u bu kanala kaydı. Yapay zeka alanındaki yatırımlarımıza 2019'da da devam ettik. Makina öğrenme müşteri kaybını önleme konusundaki çözümümüz ile bu problemi yarı yarıya azalttık. 2019 bitmeden, müşterilerimizin bize yolladıkları e-postalardan tansiyonlarını ölçen, bu ölçüme göre önceliklendirme yapan çözümümüzü de devreye almayı başardık. 2020 başında da süreçlerimizin otomasyon seviyesini artırarak RPA alanındaki çalışmalarımızın ilk meyvelerini almayı planlıyor; robotlarımızı hayata geçiyoruz. 2019 yılında 10 milyon TL üzerinde Ar-Ge yatırımı yaptık. ""Türkiye'de en çok yatırım alan ilk 5 sektörden biri fintech sektörü"Demirhan Şener, ödeme sistemleri alanındaki yatırımlarına 2020'de de devam edeceklerini aktararak, "2019, finansal teknolojilerin gelişiminde önemli bir sene oldu. Tüketicinin ödeme alışkanlıkları her geçen sene dijitale doğru evrilirken, nakit kullanımının giderek azaldığını görüyoruz. Startsupwatch'un verilerine göre, ekonomimizin yüzde 99,7'si KOBİ'ler üzerinden geçiyor. Fintech kuruluşları, dikeyde en çok yatırım alan ilk 5 sektörün içinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.Multinet Up olarak ekosistemlerine değer katacak startup'lara yatırım yapmaya ve iş birlikleri kurmaya devam edeceklerini bildiren Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu yıl Corporate Start Up Day etkinliğinde Girişimcilerle En Çok İş Birliği Yapan Şirket ödülünü almak bizi çok mutlu etti. Ülkemizde dijital devrimin herkesçe başarılması hedefi ile Multinet Up olarak biz de teknoloji şirketimiz inventiv ile yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimize 2020'de de hız kesmeden devam edeceğiz. inventiv'in bugüne kadar teknoloji ihracatı 1 milyon doları geçti. Özellikle kartlı ve kartsız ödeme yöntemleri, m-POS ile ödeme kabul etme çözümleri ve siber güvenlik alanlarında hem yurt içindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel projeler gerçekleştirmeye hem de yurt dışına teknoloji altyapısı ihraç etmeye 2020'de de devam edeceğiz."2020'de plastik kartsız ve fiziksel POS cihazsız bir yemek kartı sektörüMultinet Up CEO'su Şener, Multinet Up'ın müşterilerine sunduğu tüm ürün ve servislerde mükemmel müşteri deneyimini hedeflediklerini belirterek, "Teknolojinin birleştirici gücü ile müşterilerimize operasyonel kolaylık, vergi avantajı, kontrol yetkinliği, güvenilir ve kolay tahsilat ve harcama gibi birçok farklı alanda fayda sunduğumuz ekosistemimizde, 2019 yılında 170 milyon işlem gerçekleşti. Kullanıcılarımıza en iyi ödeme deneyimini sunmak için geliştirdiğimiz mobil cüzdan uygulamamız MultiPay sadece 2019'da 300 bin kez indirilerek 1,2 milyon indirme sayısına ulaştı. Bu sene kullanıcılarımız, MultiPay üzerinden temassız ve karekodla ödemeye ilgi gösterdi. 10 ödemenin 7'si bu alternatiflerle yapıldı." ifadelerini kullandı.Yemek kartı sektöründeki üye iş yerleri için geliştirdikleri yeni ödeme alım uygulamasına da işaret eden Şener, "Yemek kartı sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdik. Üye iş yerlerimizin cep telefonlarından karekodla veya temassız ödeme alabilmeleri için geçtiğimiz temmuz ayında teknoloji şirketimiz inventiv, m-pos uygulaması MultiPOS'u hayata geçirdi. Şu an 5 bin üye iş yerimizde 10 binin üzerinde aktif MultiPOS var. 1500 üye iş yerimiz fiziki pos ve ÖKC cihazı kullanmaksızın sadece MultiPOS'la hayatına devam ediyor. Fiziki POS cihazlarını tedavülden kaldırarak yemek kartı sektörünü fiziki POS cihazsız ve yemek kartsız bir forma dönüştürmeyi hedeflediğimiz MultiPOS, geçtiğimiz ekim ayında IDC Finans Ödülleri'nde En İyi Teknoloji Servisi Sağlayıcı, aralık ayında ise PSM Ödülleri'nde En İyi Mobil Ödeme Çözümü seçildi." değerlendirmesinde bulundu.İllere göre tercih edilen öğle yemeklerine de değinen Şener, şunları kaydetti:"Ankara, İzmir ve Bursa'da kullanıcılarımızın en çok tercih ettiği yemek köfte iken, İstanbullu çalışanların fastfood tükettiğini görüyoruz. Multinet Up olarak, 2 milyon kullanıcıya hizmet sunan bir firma olarak çalışanların hayat kalitesini iyileştirmeye önem veriyoruz. Bunu kullanım kolaylığı, dijitalleşme gibi yollarla sağlamamızın yanı sıra sadakat uygulamamız TatlıPara ile kullanıcıların bakiyelerini daha uzun süre kullanabilmelerini sağlıyoruz. Kullanıcılarımız TatlıPara noktalarında yaptıkları harcamalarda TatlıPara kazanarak daha sonraki harcamalarında kullanabiliyorlar. 2013'te hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile 1,3 milyon TL'si bu sene olmak üzere toplamda 5 milyon TL TatlıPara dağıttık. 2019'da yaklaşık 130 bin MultiNetli TatlıPara ile yaklaşık 700 bin işlem gerçekleştirdi."