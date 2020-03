Multinet Up'tan kadın girişimcilere tam destek

Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up girişim ekosisteminin büyümesi ve verimliliğin artması için kadın girişimcileri destekliyor.Şirketten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanında iş fikri olan kadın girişimcileri sahipleniyor onlarla iş birliği yapıyor, aynı zamanda bünyesindeki kadın çalışanları girişimci olmaları konusunda destek sunuyor.Multinet Up, kadınların ekonomik büyümeye katkısını önemseyen, YenidenBiz Derneği'nin kurumsal üyesi, tüm dünyada kadın ortaklı işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti veren global sivil toplum kuruluşu WEConnect International'in destekçisi ve Teknolojide Kadın Derneği'nin (WTech) üyesi olarak kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aşılması konularında teknoloji alanında önemli bir sorumluluk üstleniyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Bergüzar Bozoğlu, şunları kaydetti:"Bizim için girişim, deneyim ve inovasyonun bir arada bulunduğu, alanında fark yaratan çözümlerin yetkin, tutkulu ve cesur takımlar ile hayata geçirilmesi demek. Bu anlamda kadın girişimciliğinin yeri çok özel çünkü hangi sektörden olursa olsun kadınların cesaretle sahiplendiği her girişim, erkek istihdamının doygunluğa ulaştığı iş dünyası için büyük değer. Ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler alanında hayata geçirilecek her kadın girişiminin büyük fark yaratacağı şüphesiz.Multinet Up ekosistemimizi daha zengin ve özel hale getiren start up'ları ve kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. 2019 Corporate Start Up Day etkinliğinde 'Girişimcilerle En Çok İş Birliği Yapan Şirket' ödülüne layık görüldük. Kadın girişimciliğinde örnek gösterilen, Türkiye'nin en büyük yeme-içme kulübü GastroClub önem verdiğimiz yatırımlarımızdan biri."Kadının iş gücüne katılımı konusunu Multinet Up Kurumsal İlkelerinden biri olan "Çeşitlilik ve Dahil Etme" ilkesine uygun olarak işe alım, kariyer planlama ve gelişim konularında sergilenen adil yaklaşım modelinde ele aldıklarına değinen Bozoğlu, "Kadın çalışan oranımız yüzde 49. Üst düzey kadın yöneticilerimizin tecrübelerini diğer kadın çalışanlarımızla paylaşabilecekleri platformlar yaratıyor, toplumsal cinsiyet eşitliği, mükemmelik rehberi gibi çeşitli konularda iş ve özel yaşamlarında daha bilinçli olabilmeleri için onlara özel seminerler düzenliyoruz. Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarımıza yarım gün izin veriyor, indirimli aktiviteler ve fırsatlar sağlıyoruz. Girişimcilik değerini şirket içinde de yaşatıyor, kadın çalışanlarımızı girişimci olmaları konusunda destekliyoruz." ifadelerini kullandı.GastroClub'ın Kurucusu Gizem Oral Kutman ise "Özellikle girişimcilik ekosisteminde kadınların sayısı gerçekten çok az ama ekosistemdeki kadınların başarılı olma oranı son derece yüksek. Aslında biraz cesaret, doğru destek ve platformlarla bu alanda ciddi fark yaratabiliriz. Kadın doğası ve girişimciliğin doğası örtüşüyor. Değişime adapte olmak ve her gün birbirinden farklı onlarca şapka giymek, kadın olmanın da girişimci olmanın da olmazsa olmazı." değerlendirmesinde bulundu.Multinet Up'ın kurumsal kültürünün girişimciliği desteklediğini ifade eden Kutman, "İçine girer girmez bunu hissediyorsunuz, içeride bizim gibi çok sayıda iştirak var. Kurumsal tecrübe ve güç, iştiraklerin getirdiği dinamizm ve çeşitlilikle birbirini çok iyi besliyor. Multinet Up iş birliği bize tecrübe, network ve altyapı tarafında büyük katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.Multinet Up bünyesinde Yatırımcı İlişkileri ve İştirak Yönetimi Direktörü görevinde çalışırken, aynı zamanda Bamboo Mind girişimini kuran Yasemin Altıntaş ise şunları aktardı:"Bamboo Mind, hızlı ve rekabetçi iş ortamında çalışan bireylerin yaşam kalitelerini, farkındalıklarını, odaklanma duygularını geliştirmek ve bu gelişimin doğal bir sonucu olarak performanslarını artırmak üzere özel kurgulanmış bir eğitim, yöntem ve araç sunuyor. Bamboo Mind ilk defa 2019 Mayıs'ta bir grup ile buluştu. O günden bu yana farklı alanlarda eğitimler, workshoplar, çalışmalar gerçekleşti.Multinet Up'ta her zaman desteklendim. Bamboo Mind'dan önce 2015'de ilk yoga eğitmenliği eğitimi aldığımda Multinet Up'ta çalışanlar için yoga dersleri başlatmıştık. Sonrasında Robert Koleji'nde yoga dersi verme fırsatı çıktığında CEO'muz Demirhan Şener tam destek vermişti. Geçen sene ise Multinet Up Akademi bünyesinde Bamboo Mind ile 'Farkındalık Temelli Duygusal Zeka' eğitimlerine başladık. Bugüne kadar Multinet Up'ta 6 eğitim tamamladık, yoğun talep dolayısıyla 4 eğitim daha takvimlendi. Hem bir çalışan olarak hem de Bamboo Mind kurucusu olarak gösterilen güven ve destek benim için çok değerli."