Multinet Up'tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up , teknolojik altyapısı ve sunduğu temassız çözümleriyle hem çalışanlara hem de şirketlere güvenli ve hijyenik bir ödeme dünyası sunuyor.Multinet Up açıklamasına göre, MultiNet kullanıcıları Multinet Up'ın mobil cüzdan uygulaması MultiPay ile ödemelerini tamamen dijital ve temassız olarak saniyeler içinde gerçekleştirebiliyorlar. Marketlerde kasa sırası beklemeden hizmet alıyor; eve verilen siparişlerin ödemesini kapıda saniyeler içinde ve temassız olarak yapabiliyorlar. MultiPay, marketlerde, gıda alışverişleri dahil 30 bin noktada temassız olarak kullanabiliyor.Multinet Up, pratik, güvenli ve operasyon yükü olmayan Türkiye 'nin ilk kurumsal hediye ve yardım kartı MultiGift ile koli hazırlama ve dağıtma süreçlerindeki zorluk ve riskleri de ortadan kaldırıyor. MultiGift, çalışanların, bakiyelerini gıdadan giyime yerel marketler dahil 20 bine yakın noktada geçerli bir ağda harcayabilmelerini mümkün kılıyor. Firma yetkilisi, çalışan sayısı fark etmeksizin tüm çalışanlarının işlemlerini tek kart üzerinden ve tek fatura ile gerçekleştirebiliyor. MultiGift, ayrıca gıda ile temasın da en aza indirilmesini sağlıyor.MultiPetrol ile araçtan inmeden ödemek mümkünMultinet Up, MultiPetrol çözümü ile bu zorlu günlerde araç kullanmak zorunda kalan tüm sürücülere yine temassız bir ödeme alternatifi sunuyor. MultiPetrol ile akaryakıt istasyonlarında araçtan inmeden, temassız ödeme yapmak riskleri en aza indiriyor.Multinet Up, müşteri deneyimini de dijital olarak yönetiyor. Canlı destek, çağrı merkezi, e-mail, whatsapp gibi uygulamalar üzerinden, kesintisiz ve çok kanallı hizmet sağlıyor. Multinet Up ile çözümler sadece 1 saat içinde dijital olarak kullanılabilir hale geliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, "İçinde bulunduğumuz bu günlerde temassız ödeme, hız ve kolaylık sağlayan bir konfor olmaktan çıktı. Virüs ve mikropları taşıyabilen madeni ve kağıt paralar ile teması mümkün olduğunca azaltılmasını öneriyoruz. Biz, yeni nesil bir finansal teknoloji şirketi olarak, 2014 yılından beri temassız ödemeyi başlattık ve müşterilerimize sunduğumuz tüm çözümlerde temassız teknolojisinin kullanımını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.2015 yılından itibaren de mobil cüzdan uygulaması MultiPay ile kullanıcıların harcamalarını tamamen dijital ve temassız olarak saniyeler içinde gerçekleştirebildiğini aktaran Işık, şunları kaydetti:"Ayrıca yine kurumsal çözümümüz olan ve sektörde, ödeme sistemi uygulamalarında yeni bir dönem başlatan MultiPOS sayesinde üye iş yerlerinin fiziki POS cihazına gerek duymaksızın yalnızca cep telefonu ile ödeme almaları mümkün. Ödemeler, uygulama üzerinden MultiNet kartla temassız olarak ya da karekod okutularak yapılabiliyor. Her 10 ödememizden 7'si karekodla ve temassız olarak gerçekleşiyor. Multinet Up olarak paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunarak sektörün gelişmesine yıllardır öncülük ediyoruz."

Kaynak: AA