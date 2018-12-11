Multipl Skleroz(MS) hastalığı hakkında bilgi veren Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Alev LEVENTOĞLU, yapılan çalışmalarda hastalığın ilkbahar döneminde doğanlarda daha sık rastlandığı belirterek, bu durumun anne karnında daha az D vitamini alınmasıyla ilişkilendirildiğini kaydetti.

Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Op.Dr. Orhan GİRGİN, Mütevelli Heyet Üyeleri, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fikri İÇLİ ve çok sayıda MS hastasının katıldığı panelin konuşmacıları ise Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Alev LEVENTOĞLU, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Saime Ay, Doç. Diyetisyen Seval KOMLICA, MS Hemşiresi Fatma SANCAKTAR ve Multipl Skleroz Derneği Ankara Şubesi Başkanı Aşır NADAR'dı.

Multipl Skleroz(MS) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Multipl Sklerozda tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Prof.Dr. Alev LEVENTOĞLU, Multipl Sklerozun nedeninin tam olarak bilinmediğini ve hastalıktan öte bir sosyal sorumluluk olarak kabul edilmesi gerektiği ifade etti. MS hastalığında her gün yeni tedavilerin denendiğini söyleyen LEVENTOĞLU, dünyada 2,5 milyon MS hastası olduğunu vurgulayarak, hastalığın tarihsel gelişimi noktasında bilgi verdi.

MS'nin vücudun kendisine karşı geliştirdiği bir hastalık olduğunun altını çizen LEVENTOĞLU, "Santral sinir sisteminin etkilendiği bir hastalıktır. Sinir sisteminde birçok alanı etkileyen MS, hastada görme kayıpları, konuşma bozuklukları, yürüme güçlükleri, hafıza ile ilgili bozukluklar gibi farklı klinik bulgularla kendisini göstermektedir" dedi.

MS Hastalığında Kimler Risk Altında?

MS hastalığının özellikle gençleri etkilediğine dikkat çeken LEVENTOĞLU, 20 ila 40 yaş aralığında daha sık görüldüğünü belirtti. Özellikle beyaz ırkta ve erkeklere oranla kadınlarda iki kat daha fazla rastlandığını vurgulayan Prof.Dr. LEVENTOĞLU, genetik faktörlerin önemine işaret etti ve ekledi: "Ekvatordan uzaklaştıkça görülme riski de artıyor. İskandinav ülkelerde yapılan çalışmalarda, ilkbahar döneminde doğanlarda hastalığa daha sık rastlanmış. Bu durum anne karnında daha az D vitamini alınmasıyla ilişkilendiriliyor. Stres, MS'nin gözlenmesinde kolaylaştırıcı bir etken."

Hastalığı Tedavisi?

MS hastalığının hastaya göre farklılık gösterdiğinin altını çizen LEVENTOĞLU, bireyselleştirilmiş tedavi uygulanması ve hastalığın ataklarla seyretmesi durumunda bağışıklık siteminin düzenlenmesi gerektiğine işaret etti. Hastalığın nasıl seyredeceğinin öngörülemediğini söyleyen LEVENTOĞLU, erken tedavinin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Hastalığın ilerleyişini yavaşlatabilmek temel amacımız. Günümüzde hastalığı tamamen yok edebileceğimiz net bir tedavi yok. Multipl Skleroz hastalığı bir risk yönetimidir."

Multipl Sklerozda Fizik Tedavi Uygulamaları

Prof.Dr. Saime AY, MS hastalığında fizik tedavi uygulamaları hakkında bilgi verdi. Prof.Dr. AY, MS hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, düzenli yapılan egzersizlerle birlikte hastaların kas fonksiyonlarında olumlu gelişmeler gözlendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Egzersizler yardımıyla MS hastalarının kilo kontrolü sağlanıyor, depresyon riski azalıyor, günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olabiliyorlar ve yaşam kaliteleri artıyor."

Önerilen egzersizlerin çoğunlukla aerobik uygulamalar olduğunu ifade eden Prof.Dr. AY, "Kas kuvvetlendirme, germe, postür, yürüme eğitimi egzersizlerinin yanı sıra denge ve koordinasyon egzersizleri uygulamaktayız" diye konuştu.

Multipl Skleroz Hastaları Nasıl Beslenmeli?

Doç. Diyetisyen Seval KOMLICA, Multipl Sklerozda Beslenme ile Sağlıklı Yaşam başlıklı konuşmasında, batı tipi beslenmenin bağırsak mikrobiyotasında değişikliğe neden olduğunu belirterek, MS hastalarında posadan zengin bir beslenme şeklinin oluşturulması gerektiğini kaydetti. KOMLICA, MS hastaları için vejetaryen veya Akdeniz tipi diyet önerdiklerini anlatarak, antioksidanların santral sinir sistemine etkileri konusunda bilgi verdi.

MS Hemşiresi Fatma SANCAKTAR'ın Multipl Sklerozda Hemşire Bakımı ve Desteği başlıklı konuşmasının ardından panel, Multipl Skleroz Derneği Ankara Şubesi Hasta Korosu'nun Çanakkale Oratoryosu ile devam etti.