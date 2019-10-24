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MultiPOS'a IDC Türkiye'den en iyi teknoloji hizmet sağlayıcı ödülü

Multinet Up tarafından geliştirilen mobil POS uygulaması MultiPOS, IDC Türkiye tarafından düzenlenen "Finans Teknoloji Ödülleri" değerlendirmesinde "En İyi Teknoloji Servisi Sağlayıcı" kategorisinde ikinci oldu.

24.10.2019 13:40MultiPOS'a IDC Türkiye'den en iyi teknoloji hizmet sağlayıcı ödülü
Multinet Up tarafından geliştirilen mobil POS uygulaması MultiPOS, IDC Türkiye tarafından düzenlenen "Finans Teknoloji Ödülleri" değerlendirmesinde "En İyi Teknoloji Servisi Sağlayıcı" kategorisinde ikinci oldu.
Multinet'ten yapılan açıklamaya göre, Ödül töreni, "IDC Finans Summit 2019" etkinliği kapsamında 22 Ekim Salı günü, Sabancı Center İstanbul'da gerçekleştirildi. Multinet Up'ın teknoloji şirketi inventiv'in geliştirdiği MultiPOS mobil pos uygulaması, tamamen dijital ve temassız bir ödeme sağlıyor. MultiNet kart kullanıcıları ister kartları ile temassız ister MultiPay mobil cüzdanları ile karekod okutarak MultiPOS üzerinden ödemelerini yapabiliyorlar.
MultiNet üye iş yerleri uygulama ile yalnızca ödeme alımı değil fiziki POS cihazlarında yapılan fatura kesimi, gün sonu alımı, slip gönderimi, ödeme iptali gibi işlemlerin tamamını kolayca gerçekleştirebiliyor. Sektörde, ödeme sistemi uygulamalarında yeni bir dönem başlatan MultiPOS ile fiziki POS cihazına gerek duymaksızın yalnızca cep telefonu ile ödeme almak mümkün.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up CDO'su Zafer Şafak Tokcanlı, Teknoloji ve dijital dönüşümün hayatın içinde her alanda kendini gösterdiğini belirterek, "Dijitalleşme, maliyetleri düşürüp verimliliği arttıkça, şirketler farklı alanlara yatırım yapabiliyorlar. MultiPOS çözümümüz ile yemek kartı sektöründe bir ilki gerçeklştirerek dijitalleşme yolunda büyük bir adım daha attık. MultiPOS ile üye iş yerlerimizin dijitalleşmesini sağlıyor, kullanıcılara tamamen dijital bir deneyim yaşatıyoruz.
Teknoloji şirketimiz inventiv'in 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı MultiPOS projesi, sektörü plastik kartsız ve POS cihazsız bir yapıya yönlendiriyor ve ekolojik sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Bu proje ile finans ve teknoloji dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan IDC Teknoloji Ödülleri tarafından 'En İyi Teknoloji Servis Sağlayıcılığı' kategorisinde ödüle layık görülmek bizim için gurur kaynağı oldu. Dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda üzerinde çalışmakta olduğumuz, yakın zamanda hayata geçireceğimiz projelerimiz ile de benzer başarılara imza atacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Multinet Giftcard, Türkiye, Up, Ekonomi

Kaynak: AA

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