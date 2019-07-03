03.07.2019 17:36
Haberler» Güncel» Haber

- Mumbai'de Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi

- Mumbai'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldiMUMBAI - Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.

- Mumbai'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
MUMBAI - Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.
Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde dün muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çökmüştü. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'ten 19'a yükseldiği belirtildi. En az 69 kişinin de yaralandığı olayın ardından sivil savunma, itfaiye ve polis ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Cumartesi günü de şiddetli yağışlar nedeniyle Pune şehrinde duvar çökmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti. - Mumbai'de Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi
Kaynak: İHA
Hindistan, Mumbai, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:29   Festivalde baraj gölüne girip, kaybolan Selim'in 24 gün sonra cesedi bulundu
18:29   Hüsnü Şenlendirici'den "klarnet kampı"
18:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir...
18:28   (Geniş haber) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim
18:27   (Geniş haber) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM
18:27   Atatürk anısına Palandöken'den yamaç paraşütü uçuşu
18:26   Otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önledi