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Mümbiç'e operasyon başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mümbiç'e gireceğiz" açıklamasının ardından sınırda operasyon talimatı bekleyen TSK ve SMO birlikleri, bulundukları güvenli bölgeden çıkış için son hazırlıklarını yapıyor.

14.10.2019 12:17Mümbiç'e operasyon başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mümbiç'e gireceğiz" açıklamasının ardından sınırda operasyon talimatı bekleyen TSK ve SMO birlikleri, bulundukları güvenli bölgeden çıkış için son hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında nehrin batı tarafındaki Mümbiç sınırında hazır bekleyen Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, çıkış için son hazırlıklarını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mümbiç'e gireceğiz" açıklamasının ardından hazır bekleyen Mehmetçik ve SMO birlikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimatının ardından bulundukları güvenli bölgeden Mümbiç'e doğru harekete geçecek. - CERABLUS

Recep Tayyip Erdoğan, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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