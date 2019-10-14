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Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Mümbiç sınırında hazırlıklarını tamamlayan Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu gelecek harekat emrini bekliyor.

14.10.2019 10:43Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Mümbiç sınırında hazırlıklarını tamamlayan Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu gelecek harekat emrini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonun devam edeceğini açıklamasının ardından Fırat Nehri'nin batısındaki Mümbiç kenti sınırına Türk ve Milli Suriye Ordusu'na yönelik askeri birlikler sevk edildi. Bölgedeki Türk ve MSO birlikleri, hazırlıklarını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek harekat emrini beklemeye başladı.

Sınır hattındaki Türk zırhlı araçlar ve ağır silahlı MSO birlikleri, gelecek talimatın ardından operasyona başlayacak. - CERABLUS

Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

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